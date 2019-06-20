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Дословно

Дословно. Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков

Сегодня на заседании спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков ответил на критику депутата Карамат Орозовой.

Депутат раскритиковала нынешнюю власть, которая занимается гонением политических оппонентов и не реализовывает намеченные проекты. Карамат Орозова призвала коллег принять взвешенное решение относительно лишения экс-президента страны Алмазбека Атамбаева статуса неприкосновенности.

Дастанбек Джумабеков в ответ заявил, что «если бы не были разворованы миллионные суммы, то все, о чем вы сказали, можно было бы реализовать».

Не нужно прикрываться шкурой волка и выставлять себя баатыром.

Дастанбек Джумабеков

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