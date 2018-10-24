24 октября банк «Бай-Тушум» празднует свое 18-летие. За такой короткий период времени «Бай-Тушум» прошел путь от финансового фонда до первой в Центральной Азии микрофинансовой компании, получившей банковскую лицензию. И все это благодаря доверию и поддержке своих клиентов.

14 ноября 2012 года «Бай-Тушум» стал первой микрофинансовой организацией в Центральной Азии, которая получила банковскую лицензию.

В этом году уже 6 лет, как «Бай-Тушум» предоставляет более 120 тысячам клиентов полный спектр банковских услуг. «Бай-Тушум» уверенно входит в ТОП-10 банков страны по ключевым финансовым показателям. По размеру активов банк на 8-м месте, по кредитному портфелю — на 9-м, по объему депозитов и уставному капиталу — на 10-м месте. Общий капитал банка приближается к миллиарду сомов.

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«Сегодня наш банк имеет хорошую репутацию и узнаваемость. Мы готовы быть динамичными, внедрять новые информационные технологии и эффективно применять их для предоставления максимально удобного доступа к финансовым продуктам. Сегодня посещение офиса банка — это вчерашний день. Мы выстраиваем бизнес так, чтобы любая услуга была доступна в любом месте, а лучшечерез телефон», — признается председатель правления банка «Бай-Тушум» Максатбек Ишенбаев.

«Бай-Тушум» активно работает над тем, чтобы упростить доступ к финансовым продуктам. Особенно это актуально в регионах. Теперь решение по получению бизнес- и агрокредитов на сумму до 500 тысяч сомов можно получить в течение двух часов. Кредитные эксперты банка производят оценку бизнеса через мобильное приложение», — рассказал Максатбек Ишенбаев.

Банк не стоит на месте. Здесь все время думают о том, как сделать доступ к банковским услугам более удобным и оперативным. Например, уже в ноябре 2018 года будет запущен «Мобильный банкинг». Он даст возможность просматривать счета, оплачивать коммунальные услуги, осуществлять переводы через расчетный счет, погашать кредиты, пополнять баланс телефона и платежной карты.

В год своего совершеннолетия «Бай-Тушум» благодарит своих клиентов, без которых была бы невозможной успешная история банка, и дарит подарки.

Всем желающим в честь 18-летия банк «Бай-Тушум» дарит карту VISA Electron. Более того, первый год обслуживание карты будет абсолютно БЕСПЛАТНЫМ!

Но это лишь начало. Как только вы открываете сомовый депозит в банке, процентная ставка увеличивается на 1 процент. Акция распространяется в том числе и на остатки по счетам юридических лиц до востребования. Помните, что в акцию не входят срочные депозиты «Эксклюзив» и «Расти Большой».

Если вы решили взять кредит, то сможете сэкономить в «Бай-Тушуме». По каждому новому кредиту процентная ставка будет меньше на 1 процент от действующих ставок по стандартным кредитным продуктам банка.