Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?

Эксперты Национального банка Кыргызстана подсчитали: чтобы накопить на собственную двухкомнатную квартиру, среднестатистической семье из двух человек необходимо копить почти 11 лет. Для тех, кто не хочет столько ждать, единственным выходом становится ипотека.

И таких в стране немало. Об этом говорит сохраняющийся спрос на жилищное кредитование в КР. Так, за пять лет доля ипотеки в общем кредитном портфеле банков не только удержала позиции, но и выросла до 10,62 процента (+0,7 процента). На конец 2020 года кыргызстанцы в совокупности взяли ипотечный кредит на 17,3 миллиарда сомов.

Предложения по ипотеке в Кыргызстане условно можно разделить на государственные, социальные, от строительных компаний и коммерческие. Рассмотрим последние, так как остальные виды жилищного кредитования подходят далеко не всем. Они, как правило, ограничены:

суммами;

регионом, где можно приобрести жилье;

социальной группой, которая может рассчитывать на получение кредита;

требованиям к приобретаемому жилью (по размерам и максимальной стоимости).

Процент по коммерческой ипотеке в КР варьируется от 18 процентов до 22 процентов. Привлекательным в этой категории является новый жилищный кредит от банка «‎Бай-Тушум», который позволяет получить до 21 миллиона сомов в кредит. При собственном вкладе от 50 процентов и выше процентная ставка по займу составит от 18 процентов годовых. При этом заем можно получить как на приобретение квартиры, так и собственного дома на первичном и вторичных рынках.

Уникальность продукта заключается еще и в том, что срок выплат по ипотеке может достигать 20 лет.

Что в свою очередь снижает долговую нагрузку на семейный бюджет.

Сегодня стандартная молодая семья в отсутствие собственного жилья вынуждена его снимать. Аренда более или менее благоустроенной квартиры/дома в Бишкеке обходится в более 20 тысяч сомов. Это равносильно платежам по ипотеке. Но тут есть существенная разница, в первом случае вы платить за чужое жилье, во втором — за свое. Какой вариант выбрать, конечно, решать вам.