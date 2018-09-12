«Бакай Банк» предлагает выгодные депозиты с высокими процентными ставками

ОАО «Бакай Банк» предлагает открыть выгодные депозиты для отдельных граждан (физических лиц) с высокими процентными ставками. Приоритетами нашего банка являются клиентоориентированность и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с вкладчиками. Открыв у нас депозит, граждане Кыргызстана могут не только выгодно размещать, но и преумножать свои денежные средства.

Одним из самых востребованных вкладов на сегодня является депозит «Срочный».

Депозит «Срочный»

Минимальная сумма первоначального взноса — 5 000 KGS/RUB, 100 USD/EUR, 1 000 CNY, 50 000 KZT.

Условия принятия депозитов и действующих депозитов, сумма которых превышает $100 000 или эквивалент в другой валюте, могут определяться банком индивидуально.

Возврат вклада производится банком в день, следующий за окончанием срока.

Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных Законом о защите банковских вкладов (депозитов) № 78 от 7 мая 2008 года.

Преимущества



высокие процентные ставки;

возможность ежемесячно снимать проценты;

бесплатный выпуск карты VISA Electron или Элкарт с возможностью ежемесячного перечисления процентов на карту;

при открытии депозита на 12 месяцев и более клиент по желанию может открыть кредит-овердрафт. Условия: вкладчик депозита открывает пластиковую карту на выбор согласно тарифам банка и имеет возможность получить моментальный кредит на карту.

Платежная карта VISA Electron или Элкарт бесплатно

Открывая вклад, вы также получаете дебетовую карту VISA Electron или Элкарт в валюте открываемого вклада бесплатно.

Как ее можно использовать



для хранения денежных средств;

для снятия наличных;

для покупок;

для перевода на нее процентов со вклада.

Преимущества



широкая банкоматная сеть банка и банков-партнеров;

двойная защита (чип и магнитная полоса VISA Electron) — ваши деньги под надежной защитой;

возможность бесплатно пополнять карту;

бесплатно совершать покупки картой в любом терминале любого банка мира, поддерживающего систему VISA или Элкарт;

скидки по программе Privilege Card.

С другими видами депозитов ОАО «Бакай Банк» вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.