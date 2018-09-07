Как уволиться из милиции и разбогатеть. Секреты успешных клиентов «Бакай Банка»

В декабре 2018 года ОАО «Бакай Банк» отмечает юбилей — 20 лет. Для банка это не только круглая дата, но и символичный рубеж. В связи с этим банк запускает серию интервью с cамыми успешными клиентами. Они расскажут, как правильно вести бизнес, чтобы он приносил доход, а также поделятся предпринимательским опытом и взглядами на жизнь.

Марат Молдобаев десять лет назад служил в милиции и даже не подозревал, что его жизнь поменяется на 180 градусов, и он из рядового госслужащего превратится в успешного предпринимателя. В свои 38 лет он достиг немало, но, как говорится, нет предела совершенству и богатству. Уже 6 лет Марат Молдобаев является постоянным клиентом «Бакай Банка». Он рассказал, что успех к нему пришел не сразу. Как многим успешным людям, ему пришлось пережить трудности, которые закалили характер, научили справляться с проблемами и мыслить масштабно. История простого милиционера, который не побоялся рискнуть поменять профессию и нашел свое место в бизнесе, — следующее интервью.

— Как вы думаете, насколько тяжело или легко предпринимателям вести бизнес в Кыргызстане?

— В Кыргызстане, по сравнению с Турцией, Дубаем, Таиландом, Россией, даже соседними Узбекистаном и Казахстаном, намного проще открыть бизнес. Для этого нужна хорошая идея, начальный каптал, необходимо знать, чего ты хочешь. Незанятых ниш в бизнесе, в отличие от России или Турции, у нас очень много. После увольнения из органов около полугода у меня была депрессия, я думал, как сложится жизнь дальше. Но все образовалось само собой: три года я работал закройщиком и за это время стал мастером своего дела. Точно и не помню, в какой момент я перешел в канцелярский бизнес. Я вел его параллельно своей основной работе, потому что у моей супруги на рынке была маленькая точка по продаже канцелярских товаров, и в свободное время я поставлял товар. Я начал искать оптовые точки, откуда можно привезти товары подешевле. Постепенно работу закройщиком я оставил и стал заниматься только продажей канцелярии, в этой сфере я уже 9 лет. Полученную прибыль трачу только на самое необходимое: на питание, одежду, бензин. Все остальное вкладываю в бизнес. Я понимаю, что человек всегда будет питаться, одеваться и учиться. Даже в век компьютеризации человек будет читать книги, писать на бумаге, точить карандаши. На этом основано мое видение и развитие бизнеса.

— А кто вы по образованию?

— Я заканчивал Академию МВД по специальности юрист-правовед.

— В предпринимательстве вы чувствуете себя более свободным?

— Да. Преимущество нашей работы в свободном графике. Мы можем работать с 6 утра до 12 ночи, можем работать с 12 дня до 5 вечера. Или можем просто закрыть контейнер и уехать отдыхать, и ни у кого не надо отпрашиваться. Но в сезон — август, сентябрь, октябрь — мы работаем на износ: с 6 утра до часу ночи.

— Насколько вырос ваш бизнес за 9 лет? С чего вы начинали?

— Не для бахвальства можно сказать, что я раз в 100, 200 увеличил оборотные средства. В 2009 году у меня была одна легковушка, и весь товар помещался туда. Сейчас у меня 3 рабочих контейнера, над ними три 40-тонных склада, и еще есть четыре двухэтажных 40-тонных контейнера. Образно говоря, это десять больших 25-тонных фур. Мы завозим товары из России, Дубая, Китая, Индии.

Могу сказать, что у меня хороший бизнес. Одна моя знакомая, совершившая паломничество в Мекку, сказала мне, что нужно развивать мой бизнес, потому что он считается богоугодным делом. Сначала я ее не понял, но потом мне объяснили: человек, который продает учебники, школьные принадлежности, можно сказать, косвенно продает знания, причастен к получению образования миллионов человек. После этих слов я задумался: действительно, я не продаю сигареты, алкоголь. Я продаю бумагу, учебники, ручки, карандаши, в основном их покупают детям. Я уверен, что мы занимаемся очень хорошим даже не бизнесом, а делом.

— Как вы думаете, благодаря чему ваш бизнес стал успешным?

— Человеку, который работает и хочет развиваться, у которого есть цель, и который видит на 5-10 лет вперед, всегда не хватает денег на оборотные средства. К деньгам отношусь как к рабочему инструменту. Нельзя жить сегодняшним днем. Надо уметь просчитывать на пять, десять лет вперед. У меня подрастают 4 дочки. Им нужно дать образование, хорошую жизнь. Это стимулирует работать еще лучше. Успех заключается еще и в том, что ты должен любить свое дело, не должен заставлять себя работать.

— А что самое трудное в вашей работе?

— Самое трудное — найти деньги на увеличение оборотного капитала. У нас работа сезонная, 3 месяца работаем и 9 месяцев готовимся. За этот срок мы должны заработать годовой объем. Те, кто печет торты, ждут Новый год, кто продает цветы — ждут 8 марта, мы весь год ждем 1 сентября.

— Что еще вы сделали для развития бизнеса?

— Изначально у меня не было капитала как такового. Я решился взять кредит в одном банке, но там были очень высокие проценты, и я пошел в другой банк. Так за некоторое время я обратился в несколько банков. Однажды коллега посоветовала мне обратиться в «Бакай Банк», сказала, что давно получает там займы. Я взял кредит в «Бакай Банке» первый раз, закрыл по графику, взял еще один кредит и досрочно его погасил.

В связи с досрочным погашением я попросил банк увеличить мне сумму кредитной линии и снизить проценты. К моему удивлению, банк пошел мне навстречу и снизил ставку на 4 процента годовых.

Я очень был рад этому, закрыл кредит досрочно. У меня хватило смелости попросить скидку, банк еще раз пошел навстречу. С тех пор продолжается мое сотрудничество с «Бакай Банком». Сейчас у меня здесь большая кредитная линия, меня очень хорошо встречают и обслуживают как очень уважаемого клиента.

— В этом году «Бакай Банку» исполняется 20 лет. Как вы думаете, что значит такой период работы для него?

— 20 лет для банка не большой срок. Я желаю «Бакай Банку» процветания, успехов. Отечественные банки вносят весомый вклад в развитие Кыргызстана. Не многие это замечают, но лично я знаю. Если бы не «Бакай Банк», может быть, сейчас я не был бы так успешен. Мое единственное пожелание — увеличить филиальную сеть «Бакай Банка». За последние несколько лет я ни разу не задумывался сменить обслуживающий банк, мне все нравится. Хочу пожелать еще больше клиентов, которые найдут общий язык с банком, которые не подведут и оценят то качество обслуживания, которое предоставляет «Бакай Банк». Желаю, чтобы вы не сворачивали с намеченного пути и двигались только вперед.