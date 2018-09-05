«Бакай Банк» реализует объекты недвижимости и автомашину

ОАО «Бакай Банк» реализует объекты, находящиеся на прочей собственности (наличный расчет, рассрочка, ипотека).

Первоначальный взнос — не менее 25 процентов от стоимости приобретаемого имущества или дополнительный залог в виде недвижимости.

Более подробно об объектах можно узнать на сайте банка или в колл-центре по телефону 6111.

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«Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.