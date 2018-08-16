На рынке «Дордой» открылась новая сберкасса «Бакай Банка»

На рынке «Дордой» 14 августа начала работать новая сберегательная касса № 49 «Бакай Банка». По словам начальника Управления по обслуживанию клиентов компании Мээрим Жекшеновой, вопрос об открытии еще одной сберкассы назрел давно.

«Дордой» — один из таких рынков, где работает большое число людей. В южной части комплекса уже несколько лет функционирует одна наша сберкасса — № 30, но мы хотели открыть такую же и в северной части, так как там расположено много оптовых рядов. К нам обращались наши клиенты с пожеланиями о расширении. Мы ценим их время, и поэтому для удобства приняли решение открыть вторую сберкассу«, — сказала Мээрим Жекшенова.

По ее словам, новый офис отвечает всем современным требованиям для комфортного обслуживания клиентов. Там работают опытные банковские сотрудники, которые с удовольствием ответят на все интересующие вопросы посетителей.

Отметим, что в новой СК № 49 «Бакай Банк» предоставляются все банковские услуги, кроме обслуживания физических лиц. Это денежные переводы, открытие счетов, SWIFT-платежи, выдача кредитов. Для удобства клиентов сберкасса будет работать и в субботу.

«На «Дордое» очень много верующих людей, которые нуждаются в исламском финансировании. Для них мы тоже планируем в новой сберкассе оказывать услуги по принципам исламского банкинга», — отметила Мээрим Жекшенова.

Если вы хотите воспользоваться услугами СК № 49 ОАО «Бакай Банк», предлагаем вашему вниманию график работы, а также адрес и телефоны:

Адрес: ул. Кожевенная, северная стоянка, контейнер № 4-197, № 3-142/2Р-К «Дордой Чимкент».

Время работы в будние дни — с 08.00 до 15.30, в субботу — с 08.00 до 15:30; обед с 12.00 до 13.00.

Телефоны: 0 312 90 13 81 (вн. 549)

Потенциал «Бакай Банка» растет c каждым годом, в этом году компании исполнится 20 лет, что является гарантом надежности и стабильности на финансовом рынке республики. Для Кыргызстана двадцатилетний срок работы в банковской сфере — признак опыта, ответственного подхода, высокой квалификации менеджмента. За это время «Бакай Банк» с честью прошел этапы становления и развития, последовательно завоевывая свой высокий статус и одновременно расширяя географию присутствия.

Ознакомиться с графиком работы других сберегательных касс ОАО «Бакай Банк», расположенных на территории всей республики, вы можете на нашем сайте.

ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.