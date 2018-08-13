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Бизнес

Как купить смартфон в рассрочку и не переплатить?

С 13 августа Beeline предлагает клиентам новые условия при покупке смартфонов Xiaomi в своих офисах продаж и обслуживания.

Без первоначального взноса, без необходимости выплачивать проценты, любой пользователь, имея при себе минимальный пакет документов  (паспорт и справку о заработной плате за последние 6 месяцев), сможет стать обладателем качественного гаджета. Оформление сделки с оператором и банком займет не более 40 минут.  

Денис Антанаитис, ведущий специалист по управлению программами и проектами ООО «Скай Мобайл»: «Акцию запустили в Чуйской области, но буквально через неделю  масштабируем на всю страну. Партнером Beeline выступает «Дос-Кредобанк». Приятная новость для новых и текущих абонентов заключается в том, что при покупке смартфона в рассрочку мы дарим красивый номер. Да не какой-нибудь, а содержащий новый префикс 220, на котором предусмотрен неограниченный доступ к мессенджеру WhatsApp до конца 2018 года».

Акция действует до 1 октября 2018 года.

Детальную информацию, включая список адресов офисов продаж и обслуживания Beeline, можно получить по ссылке http://bit.ly/BeelineNews или по телефону 0 774 000 999 (звонок для абонентов Beeline бесплатный, для абонентов других сотовых операторов — согласно их тарифному плану).
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