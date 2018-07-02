В центре Токмака торжественно открылся обновленный филиал «Бакай Банка»

Обновленный филиал ОАО «Бакай Банк» в городе Токмаке в минувшую пятницу, 29 июня 2018 года, торжественно распахнул свои двери для всех посетителей. Современный просторный офис, вежливые сотрудники, выгодные депозиты и кредиты — это и многое другое было представлено всем гостям мероприятия.

Потенциал «Бакай Банка» растет c каждым годом, в этом году компании исполнится 20 лет, что является гарантом надежности и стабильности на финансовом рынке республики. Для Кыргызстана двадцатилетний срок работы в банковской сфере — признак опыта, ответственного подхода, высокой квалификации менеджмента. За это время «Бакай Банк» с честью прошел этапы становления и развития, последовательно завоевывая свой высокий статус и одновременно расширяя географию присутствия.

«Но это не единственная знаменательная дата. Так, в этом году филиалу «Бакай Банка» в Токмаке исполняется 15 лет — тоже круглая дата. Хочется отметить, что это не только заслуга наших сотрудников, но и благодарность всем нашим клиентам, которые на протяжении всех этих лет вместе с нами. Я надеюсь, что в новом помещении посетителям будет гораздо удобнее обслуживаться. Добро пожаловать к нам в отделение «Бакай Банка» в Токмаке!» — сказал в своей поздравительной речи заместитель председателя ОАО «Бакай Банк» Руслан Кагиров.

С 2003 года токмакский филиал «Бакай Банка» предоставляет широкий спектр услуг своим постоянным и новым клиентам. В этом году для удобства всех посетителей обновленный офис переехал в центр города.

«Для нас 2018 год — двойной праздник: мы начали работу в новом здании, и 15 лет как открылся токмакский филиал. За это время наработали свой круг клиентов, и появилась потребность в новом, более просторном офисе. Сейчас у нас очень хорошая транспортная доступность, расположение в центре города, удобные подъездные пути. Клиенты очень довольны: в старом здании было тесновато, а в этом просторно и комфортно», — подчеркнул управляющий филиалом ОАО «Бакай Банк» в Токмаке Нарынбек Арыков.

По его словам, расширился круг клиентов, и возникла необходимость открытия в этом году двух сберегательных касс в Токмаке и Канте.

Кроме того, на торжественное открытие обновленного филиала были приглашены уважаемые клиенты «Бакай Банка». Им вручили сертификаты на получение платежных карт VISA GOLD с бесплатным годовым обслуживанием. Усен Сеитов обслуживается в токмакском филиале «Бакай Банка» с момента его основания. По его словам, за 20 лет успешной работы компания точно заслужила доверие населения страны.

«Бакай Банк» развивается с каждым годом. Если банк открывает новый офис, то клиентов становится больше. Значит, обороты прибавились. Я считаю, что это хороший банк. По сравнению с другими банками, к примеру, где получить кредит очень сложно, здесь процесс упрощен, что очень удобно. Я думаю, что у «Бакай Банка» все еще впереди», — отметил Усен Сеитов.

Другой клиент, Рыспек Джумалиев, также пожелал компании процветания и успехов: «Пусть у «Бакай Банка» будет светлое будущее. Пусть он приносит пользу народу. Я являюсь клиентом уже 2 года, за это время ни разу не подвело качество обслуживания, все сотрудники работают быстро и на результат».

Если вы хотите воспользоваться услугами токмакского филиала ОАО «Бакай Банк», предлагаем вашему вниманию график работы, а также адрес и телефоны:

г.Токмак, ул.Ибраимова, дом б/н (ориентир — р-н самолета), телефоны: 03138 6-16-63, 6-39-73, 6-27-75.

Время работы: будние дни с 8.30 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

Суббота — с 9.00 до 14.00, без перерыва на обед.

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