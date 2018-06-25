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Бизнес

Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»

Исламский финансовый центр ОАО «Бакай Банк» (ИФЦ) предлагает физическим и юридическим лицам наиболее полную линейку продуктов финансирования. В частности, ИФЦ предоставляет альтернативные финансовые услуги, основанные на принципах шариата. К примеру, одним из самых функциональных и актуальных банковских продуктов центра является мудараба. Разместив ваши денежные средства в ИФЦ, вы получите надежное хранение и ежемесячное начисление доли прибыли от инвестирования.

Мудараба — инвестиционный депозит, при котором клиент передает свои денежные средства в ИФЦ для доверительного управления. ИФЦ, в свою очередь, инвестирует денежные средства в инвестиционные проекты, разрешенные шариатом, в бизнес в целях получения прибыли и ее распределения между сторонами в соответствии с договором мудараба.

Условия вклада:

  • выплата прибыли производится ежемесячно, либо в конце срока;
  • депозит открывается в сомах или долларах США;
  • минимальная сумма вклада — 5 000 сомов или $100;
  • сроки размещения — 1, 3, 6, 9, 12, 18 и 24 месяца;
  • пополнения счета не предусмотрено;
  • частичное изъятие денежных средств также не предусмотрено.

Преимущества вклада:

  • надежное хранение денежных средств и инвестирование их в разрешенный шариатом бизнес;
  • ежемесячное начисление доли прибыли;
  • быстрое и бесплатное открытие расчетного счета;
  • депозит застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных законом о защите банковских вкладов (депозитов) №78 от 07 мая 2008 года.

Коэффициент распределения прибыли между банком и вкладчиком

Справка. Исламский финансовый центр – первое и единственное исламское окно в Кыргызстане и в СНГ, созданное при ОАО «Бакай Банке» и предоставляющее финансовые услуги по исламским принципам.

Адрес: г. Бишкек, пр. Чуй, 111а.

Колл–центр: +996312610061, моб.: 6111

Сайт: www.ifcenter.kg

Email: office@ifcenter.kg
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