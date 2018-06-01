«Бакай Банк» снизил процентные ставки по кредитам на 4 процента

«Бакай Банк» запустил уникальную акцию и снизил процентные ставки по бизнесу и агрокредитам в национальной валюте на 4 процента. Срок действия выгодного предложения — с 1 июня до 31 августа 2018-го.
Средние процентные ставки по коммерческим кредитам в кыргызских сомах (KGS) — 16-24 процента.
Кредиты выдаются на срок до пяти лет.
Новые процентные ставки на летний период, бизнес-кредиты (коммерческие и агро):
- кредиты до 150 000 сомов — от 22 процентов;
- свыше 150 001 сома — до 500 000 — от 22 процентов;
- свыше 500 001 сома — до 750 000 — от 20 процентов;
- свыше 750 001 сома — до 3 750 000 — от 17 процентов;
- свыше 3 750 001 сома — до 7 500 000 — от 16 процентов.
ОАО «Бакай Банк» предлагает свои услуги по выдаче заинтересованным лицам коммерческих кредитов. Одним из основных приоритетов в работе банка являются клиентоориентированность и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество со своими заемщиками.
ОАО «Бакай Бакай» осуществляет кредитование отдельных граждан (физических лиц), предлагая клиентам займы под залог как в кыргызских сомах, так и в иностранной валюте.
Цели кредитования
- пополнение оборотного капитала (увеличение товарооборота);
- приобретение основных средств (оборудование, автомашины, недвижимость — для развития бизнеса);
- инвестиционные цели (строительство и ремонт коммерческой недвижимости);
- рефинансирование непроблемных кредитов в других банках и ФКУ;
- потребительские цели при наличии действующего бизнеса.
По каждому кредиту рассчитывается эффективная процентная ставка.
В «Бакай Банке» действуют 10 видов коммерческих кредитов: «Экспресс-кредит», «Микрокредит», «Микрокредит +», «Смолл кредит», «Корпоративный кредит», а также агрокредиты «Агро Экспресс-кредит», «Агро Микрокредит», «Агро Микрокредит +», «Агро Смолл кредит», «Агро Корпоративный кредит».
На сегодня самым востребованным видом кредита для развития бизнеса является «Микрокредит +».
Кредит для развития бизнеса «Микрокредит +»
Условия
- процентная ставка по кредиту в СОМАХ — 20-24 процента годовых (эффективная процентная ставка от 22,84 процента);
- срок рассмотрения — до 10 рабочих дней с момента представления полного пакета документов;
- кредит предоставляется в сомах, долларах США, евро, юанях, тенге.
Сроки
- на пополнение оборотного капитала — от трех до 36 месяцев;
- на приобретение основных средств и на инвестиционные цели — от трех до 60 месяцев ($).
Сумма
- от 750 001 до 3 750 000 сомов;
- от 750 001 до 3 750 000 рублей;
- от 10 001 до 50 000 долларов США;
- от 8 001 до 40 000 евро;
- от 60 001 до 300 000 юаней;
- от 3 750 001 до 18 750 000 тенге.
Преимущества
- выгодные процентные ставки;
- возможность выбора графика погашения — аннуитет или гибкий график;
- быстрые сроки рассмотрения заявки;
- минимум документов.
С другими видами кредитов ОАО «Бакай Банк» вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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ОАО «Бакай Банк» более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.