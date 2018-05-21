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Бизнес

Купи Samsung Galaxy J2 Prime и получи большие бонусы от Beeline!

Каждому покупателю Samsung Galaxy J2 Prime в офисах сотового оператора полагаются 500 сомов на баланс и месяц бесплатного общения внутри сети Beeline.

Продажи Samsung Galaxy J2 Prime по цене 7 500 сомов стартовали во всех офисах Beeline 17 мая. К акции могут подключиться абоненты оператора предоплатной системы обслуживания

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Samsung J2 Prime — бюджетный смартфон с отличными характеристиками
Смартфон Samsung Galaxy J2 Prime имеет прочную конструкцию, приятную текстуру задней панели — аппарат надежно удерживается в руке. Эргономичный корпус в разнообразном цветовом решении позволит дополнить индивидуальный стиль владельца и привлечь внимание окружающих, а увеличенная оперативная память и производительный процессор обеспечивают быструю загрузку веб-страниц, мультимедийного контента и игр.

Основные преимущества смартфона:

  • камера 8 Мп\5 Мп;
  • поддержка двух sim-карт;
  • аккумулятор 2 600 мАч.
  • также к данному смартфону действует акция — в течение пяти месяцев на баланс будет зачисляться по 100 сомов и месяц бесплатной связи внутри сети Beeline.

Каждому покупателю Samsung Galaxy J2 Primeв офисах сотового оператора будет перечислено 500 сомов на баланс и дана возможность месяц бесплатно общаться внутри сети Beeline

Расположение офисов продаж и обслуживания «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) можно найти по ссылке.
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