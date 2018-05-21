Купи Samsung Galaxy J2 Prime и получи большие бонусы от Beeline!

Каждому покупателю Samsung Galaxy J2 Prime в офисах сотового оператора полагаются 500 сомов на баланс и месяц бесплатного общения внутри сети Beeline.
Продажи Samsung Galaxy J2 Prime по цене 7 500 сомов стартовали во всех офисах Beeline 17 мая. К акции могут подключиться абоненты оператора предоплатной системы обслуживания
Основные преимущества смартфона:
- камера 8 Мп\5 Мп;
- поддержка двух sim-карт;
- аккумулятор 2 600 мАч.
- также к данному смартфону действует акция — в течение пяти месяцев на баланс будет зачисляться по 100 сомов и месяц бесплатной связи внутри сети Beeline.
Каждому покупателю Samsung Galaxy J2 Primeв офисах сотового оператора будет перечислено 500 сомов на баланс и дана возможность месяц бесплатно общаться внутри сети Beeline
Расположение офисов продаж и обслуживания «Скай Мобайл» (ТМ Beeline) можно найти по ссылке.