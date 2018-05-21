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Бизнес

14 дней до подведения первых итогов акции «Год подарков» от «Бакай Банка»

Пополните семейный бюджет на 700 000 сомов, выиграв главный приз по акции «Год подарков».

ОАО «БАКАЙ БАНК» и система денежных переводов «Золотая корона» напоминают: с 1 марта по 15 декабря действует акция «Год подарков». Принять участие в борьбе за главный приз в 700 000 сомов могут лица, достигшие 18 лет. Для участия необходимо отправлять или принимать денежные средства по системе «Золотая корона» в филиалах и сберегательных кассах «Бакай Банка» во всех регионах республики.

Кроме главного приза — 700 000 сомов, каждые три месяца, а именно 4 июня, 3 сентября и 25 декабря, будут разыгрываться промежуточные призы:

  • холодильник;
  • стиральная машина;
  • телевизор;
  • ноутбук;
  • пылесос;
  • микроволновая печь;
  • смартфон;
  • чайник;
  • утюг;
  • power bank;
  • фильтр для питьевой воды;
  • настенные часы.

Обладатель основного приза в 700 000 сомов будет определен 25 декабря 2018 года.

Условия участия в акции

  • Участник должен осуществлять отправку или получение переводов по системе «Золотая корона» в валюте (рубли, сомы, доллары и евро) в период проведения акции.
  • За каждые отправленные или полученные переводы в размере 5000 рублей (сомов) или 100 долларов (евро) начисляется 1 балл.
  • Баллы начисляются за весь период проведения акции.
  • Клиенту суммируются все начисленные баллы за период от начала до конца акции.

Для определения победителя суммируются все набранные баллы за отправленные или полученные клиентом переводы во всех офисах ОАО «Бакай Банк». Победители будут определяться в промежуточных и основном этапах по максимальному количеству набранных баллов за отправку и получение денежных средств.


Информация о главном и промежуточных победителях акции будет размещена на веб-сайте банка www.bakaibank.kg, фото победителей будут опубликованы также на сайте банка. Банк сообщает победителям о результатах акции и дате церемонии награждения в течение 10 дней с момента определения победителя. Ознакомиться подробнее с условиями акции можно на официальном сайте «Бакай Банка» либо непосредственно в офисах банка, колл-центр: 6111.

***

ОАО «Бакай Банк» более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В настоящее время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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