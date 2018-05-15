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Бизнес

Выгодные кредиты для бизнеса от «Бакай Банка»

ОАО «Бакай Банк» предлагает свои услуги по выдаче заинтересованным лицам коммерческих кредитов. Одним из основных приоритетов в работе банка является клиентоориентированность и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество со своими заемщиками.

ОАО «Банк Бакай» осуществляет кредитование отдельных граждан (физических лиц), предлагая клиентам займы под залог как в кыргызских сомах, так и в иностранной валюте.

Цели кредитования:

  • пополнение оборотного капитала (увеличение товарооборота)
  • приобретение основных средств (оборудование, автомашины, недвижимость — для развития бизнеса)
  • инвестиционные цели (строительство и ремонт коммерческой недвижимости)
  • рефинансирование непроблемных кредитов в других банках и ФКУ
  • потребительские цели при наличии действующего бизнеса.

Средние процентные ставки по коммерческим кредитам:

- в кыргызских сомах и долларах США (KGS, USD) — 20-26 процентов
- в евро (EURO) — 19-25 процентов.

Займы выдаются на срок до 24 месяцев. 

По каждому кредиту рассчитывается эффективная процентная ставка

В «Бакай Банке» действует 5 видов коммерческих кредитов: «Экспресс-кредит», «Микрокредит», «Микрокредит +», «Смолл кредит», «Корпоративный кредит». На сегодняшний день самым востребованным видом кредита для развития бизнеса является «Микрокредит +».

Кредит для развития бизнеса «Микрокредит +»

Условия:

  • процентная ставка по кредиту в СОМАХ — 21-25 процентов годовых, в рублях — 18-21 процент годовых, в долларах США — 14-18 процентов годовых и в ЕВРО — 13-15 процентов годовых, в китайских юанях — 17-20 процентов годовых, в тенге — 18-21 процент годовых (эффективная  ставка от 14,61 процента)
  • срок рассмотрения — до 10 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов
  • кредит предоставляется в сомах, долларах США и евро
  • в случае обоснованного обращения клиента по изменению условий по кредитам банк может определить условия индивидуально.

Сроки

  • на пополнение оборотного капитала: от 3 до 36 месяцев
  • на приобретение основных средств и на инвестиционные цели: от 3 до 60 месяцев ($).

Сумма

  • от 750 001 до 3 750 000 сомов
  • от 750 001 до 3 750 000 рублей
  • от 10 001 до 50 000 долларов США
  • от 8 001 до 40 000 евро
  • от 60 001 до 300 000 юаней
  • от 3 750 001 до 18 750 000 тенге.

Преимущества

  • выгодные процентные ставки
  • возможность выбора графика погашения — аннуитет или гибкий график (выгодно сезонному бизнесу)
  • быстрые сроки рассмотрения заявки
  • минимум документов, ничего лишнего.

С другими видами кредитов ОАО «Бакай Банк» вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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ОАО «Бакай Банк» более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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