Выгодные кредиты для бизнеса от «Бакай Банка»

ОАО «Бакай Банк» предлагает свои услуги по выдаче заинтересованным лицам коммерческих кредитов. Одним из основных приоритетов в работе банка является клиентоориентированность и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество со своими заемщиками.
ОАО «Банк Бакай» осуществляет кредитование отдельных граждан (физических лиц), предлагая клиентам займы под залог как в кыргызских сомах, так и в иностранной валюте.
Цели кредитования:
- пополнение оборотного капитала (увеличение товарооборота)
- приобретение основных средств (оборудование, автомашины, недвижимость — для развития бизнеса)
- инвестиционные цели (строительство и ремонт коммерческой недвижимости)
- рефинансирование непроблемных кредитов в других банках и ФКУ
- потребительские цели при наличии действующего бизнеса.
Средние процентные ставки по коммерческим кредитам:
- в кыргызских сомах и долларах США (KGS, USD) — 20-26 процентов
- в евро (EURO) — 19-25 процентов.
Займы выдаются на срок до 24 месяцев.
По каждому кредиту рассчитывается эффективная процентная ставка
В «Бакай Банке» действует 5 видов коммерческих кредитов: «Экспресс-кредит», «Микрокредит», «Микрокредит +», «Смолл кредит», «Корпоративный кредит». На сегодняшний день самым востребованным видом кредита для развития бизнеса является «Микрокредит +».
Кредит для развития бизнеса «Микрокредит +»
Условия:
- процентная ставка по кредиту в СОМАХ — 21-25 процентов годовых, в рублях — 18-21 процент годовых, в долларах США — 14-18 процентов годовых и в ЕВРО — 13-15 процентов годовых, в китайских юанях — 17-20 процентов годовых, в тенге — 18-21 процент годовых (эффективная ставка от 14,61 процента)
- срок рассмотрения — до 10 рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов
- кредит предоставляется в сомах, долларах США и евро
- в случае обоснованного обращения клиента по изменению условий по кредитам банк может определить условия индивидуально.
Сроки
- на пополнение оборотного капитала: от 3 до 36 месяцев
- на приобретение основных средств и на инвестиционные цели: от 3 до 60 месяцев ($).
Сумма
- от 750 001 до 3 750 000 сомов
- от 750 001 до 3 750 000 рублей
- от 10 001 до 50 000 долларов США
- от 8 001 до 40 000 евро
- от 60 001 до 300 000 юаней
- от 3 750 001 до 18 750 000 тенге.
Преимущества
- выгодные процентные ставки
- возможность выбора графика погашения — аннуитет или гибкий график (выгодно сезонному бизнесу)
- быстрые сроки рассмотрения заявки
- минимум документов, ничего лишнего.
С другими видами кредитов ОАО «Бакай Банк» вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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ОАО «Бакай Банк» более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.