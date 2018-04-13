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Бизнес

«Бакай Банк»: плати за госуслуги, не теряя времени в очередях

Не желаете часами стоять в очереди, чтобы уплатить госпошлину или налог? Больше и не нужно: теперь это можно сделать не только в государственном банке, но и в коммерческом. «Бакай Банк» для удобства и экономии времени граждан рад предоставить операции по осуществлению платежей в государственный бюджет и Социальный фонд без открытия счета.

О том, как быстро и удобно можно оплатить государственные услуги в «Бакай Банке», рассказала начальник управления обслуживания клиентов Мээрим Жекшенова.

— Мээрим, правда, что теперь произвести оплату государственных услуг можно в вашем банке?

— Действительно, начиная с 1 апреля 2017 года мы принимаем у граждан плату за государственные услуги. Ранее эта функция была недоступна: госплатежи принимали только государственные банки, они, по сути, были монополистами. Однако с 1 января 2017 года начал действовать единый казначейский счет, что позволило нам принимать платежи у граждан.

— И какие именно услуги теперь можно оплачивать у вас?

— Мы предоставляем операции по платежам в государственный бюджет и Социальный фонд без открытия счета. В наших офисах сегодня при наличии реквизитов можно в максимально упрощенной форме совершать банковские платежи за обучение, детский сад, вносить обязательные госплатежи — налоги, сборы, штрафы, пошлины, погашать банковские кредиты. Также можно осуществлять перевод денежных средств по любым реквизитам в рамках стандартной формы платежного поручения и покупать-продавать иностранную валюту.

— Расскажите подробнее об условиях оплаты.

— Комиссия банка рассчитывается согласно тарифам. Она зависит от суммы взноса. Ознакомиться с тарифной сеткой можно на сайте нашего банка, либо уточнив информацию у оператора. В некоторых случаях в «Бакай Банке» даже выгоднее, чем в других. Мы точно можем сказать, что у нас вы не переплатите. Что касается скорости зачисления средств, то прием платежей осуществляется с 9.00 до 17.00, начисление по адресу производится в течение суток.

— Вкаких отделениях банка в Бишкеке можно оплатить государственные услуги?

— Это можно сделать во всех 19 городских отделениях «Бакай Банка». В частности, в Бишкеке расположено 17 сберегательных касс, где примут плату. Кроме того, есть филиал банка и головной офис, в которых работают в общей сложности 14 операционных касс. Наши сотрудники будут рады помочь каждому клиенту. Распространенность наших касс и филиалов позволяет экономить время, поскольку для того, чтобы уплатить налог или штраф, теперь не нужно ехать на другой конец города, можно сделать все быстро прямо в своем районе. С подробным графиком работы филиалов и сберегательных касс банка можно ознакомиться по ссылке.

— Можно ли оплатить государственные услуги в регионах?

— Пока что эта услуга доступна в Бишкеке и Оше. Но до конца года мы планируем охватить все уголки нашей республики.

— Какие еще варианты оплаты госуслуг предлагает ваш банк?

— Мы понимаем, что современный ритм жизни часто требует от наших клиентов максимальной оперативности в совершении платежей. И мы готовы дать им эту скорость, в том числе за счет возможности производить оплату дистанционно. Мы предлагаем предпринимателям и физлицам открывать расчетные счета и использовать их для платежей посредствам интернет-банкинга. Открыть такой счет можно в любом отделении нашего банка.

— Что дает кыргызстанцам возможность оплачивать госуслуги во всех банках республики?

— В первую очередь это решает проблему очередей, которые возникают, поскольку государственные услуги оплачиваются сезонно. Мы можем помочь решить этот вопрос, ежедневно наш банк (все его отделения) может принять и провести несколько тысяч выплат. Мы хотим, чтобы все кыргызстанцы знали: сегодня уже не нужно по привычке терять время в очереди в госбанке: оплатить все, что требуется, можно в любом отделении «Бакай Банка». Наши операторы сделают все профессионально и быстро.
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