Более 1 000 любителей и профессионалов в это воскресенье, 8 апреля, соберутся на ежегодный праздник спорта BAKAI BANK JAZ DEMI. Весенний беговой сезон стал любимой традицией спортивного сезона.

Партнером полумарафона BAKAI BANK JAZ DEMI — 2018 выступает ОАО «Бакай Банк». Все участники, успешно прошедшие дистанцию, получают памятную медаль финишера и подарки от «Бакай Банка».

Прямая перекрытая трасса от стелы «Аска-Таш», ведущая к аэропорту «Манас», бросает вызов новичкам преодолеть самих себя и открыть новую страницу жизни, наполненную здоровьем! Для опытных же спортсменов — улучшить результаты и обновить личный рекорд!

Участникам полумарафона предстоит преодолеть дистанции в 5, 10 и 21 км. Начало забега в 10.00.

Спортсмены смогут любоваться живописными местами, простирающимися по обе стороны от маршрута полумарафона. Участники смогут насладиться весенними загородными пейзажами, изредка чередующимися с городскими постройками.

В весеннем полумарафоне будут 72 призовых места в восьми категориях. Каждый участник получит стартовые пакеты, куда входят памятный рюкзак, информация о старте, номерок и электронный чип для фиксации времени пробега.

На трассе полумарафона для участников будут организованы пункты питания, а на финишной прямой для завершивших забег будет раскинута палатка, где они смогут подкрепить силы после успешного забега.

На финишной прямой бегунов будут ожидать медали, а болельщики и фотографы запечатлят победу финалистов на долгую память. Также на официальной церемонии вручения победителей в каждой отдельной категории ждет награждение дипломами и памятными подарками от спонсоров.

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ОАО «Бакай Банк» более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.