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Бизнес

Вызови такси бесплатно!

Мобильный оператор Sky Mobile запустил в столице временную акцию — дал возможность клиентам заказывать такси и не расходовать средства на балансе.

Бесплатный трафик (звонок и sms) можно использовать при вызове машин ведущих служб такси: «Альфа», Tez Taxi, «Намба», SMS Taxi, «Такси 37», «Удача», «Эконом», «Cупер», Jorgo.

Ернар Накисбеков, генеральный директор ООО «Sky Mobile»: «Мы стараемся приходить на помощь нашим абонентам, оказавшимся в трудных условиях. Сложившаяся ситуация на дорогах Бишкека резко увеличила потребность в транспортных услугах большого количества горожан, и, конечно, выросло количество попыток достучаться до служб такси. Надеемся, что бесплатные звонки и sms на эти цели окажут своевременную поддержку нашим абонентам».

Акция будет действовать до тех пор, пока в Бишкеке не закончится забастовка водителей маршрутных такси.
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