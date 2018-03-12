От подарка не убежишь!

Бишкекчане приняли участие в квест-игре Pac-Man от Beeline

Beeline необычным способом поздравил бишкекчан и гостей столицы с приходом весны. В минувшие выходные в одном из торговых центров прошла квест-игра по мотивам известной игры Pac-Man. Без подарков в этот вечер не ушел никто.

Еще в прошлом году Beeline запустил акцию, которая называется «Подарок каждому».

«Акция «Подарок каждому» предназначена для всех абонентов Beeline Кыргызстан. Если вы абонент Beeline, можете бесплатно позвонить на номер 777 и стать участником акции. Для получения подарка необходимо пополнить баланс на 10 сомов и выше. В подарок вы можете получить до 10 Gb Интернета, до 1000 минут, красивые номера, смартфоны, билеты в кино и много других отличных подарков», — рассказала журналистам менеджер проекта «Подарок каждому» Наталья Тян.

Символом акции в этом году стал забавный персонаж Pac-Man из одноименной видеоигры. Beeline предоставил посетителям торгового центра уникальную возможность окунуться в мир игр и пособирать подарки, как Pac-Man — шарики в игре.

Для игры отобрали шесть счастливчиков по результатам конкурсов в соцсетях и в самом торговом центре. Их всех облачили в костюмы Pac-Man, и они отправились собирать призы и подарки, спрятанные на двух этажах торгового центра. Происходящее транслировалось на большой экран, и зрители могли следить за игрой и даже болеть за понравившегося участника.

Пока игроки были заняты прохождением квеста, зрители тоже не скучали. Они отвечали на вопросы ведущего, пели, танцевали, признавались в любви, а взамен получали щедрые подарки от Beeline.

Все было как в настоящей игре: за игроками охотились привидения. Нужно было не только успевать собирать подарки, но и уворачиваться от проворных преследователей. С их ролью прекрасно справились резиденты «Жарайт сити», с которыми каждый желающий мог сфотографироваться.

Во втором туре игры привидения помогали игрокам найти шарики со стикерами. Из них участники выложили число 777, ведь именно на этот номер нужно звонить, чтобы получить приз.

«Веселье, восторг, яркие впечатления — вот небольшая часть того, что испытали участники игры и зрители. Подарки сегодня смогли получить абсолютно все, кто пришел на игру. Точно так же, участвуя в нашей акции «Подарок каждому», вы можете ежедневно получать интересные призы. Мы планируем и в будущем проводить подобные мероприятия для жителей города. Никто не останется без подарка!» — подытожила менеджер проекта «Подарок каждому» Наталья Тян.