День поставщика Beeline. Борьба с коррупцией и кристальная репутация

Накануне Скай Мобайл (ТМ Beeline) во второй раз провел локальный день поставщика. На мероприятии компания рассказала о принципах работы и отметила лучших поставщиков.

Работаем прозрачно и честно. Всегда!

День поставщика собрал представителей десятков ведущих компаний, работающих в разных сферах экономики. Старший менеджер по закупкам и контрактам «Beeline Кыргызстан» Адлет Мамыров признался, что многих поставщиков впервые видит в лицо. С недавних пор компания пропагандирует политику максимальной открытости, доступности и прозрачности в отношениях с потенциальными бизнес-партнерами. В отношениях все должно быть кристально чисто и прозрачно.

Весь процесс общения с поставщиками по большей части идет через электронные каналы связи. Поставщики встречаются лицом к лицу с сотрудниками компании крайне редко. Только если в этом есть необходимость.

«Мы хотим быть открытыми, раскрываем все карты, насколько это позволяет бизнес. Процесса закупок это тоже касается. Да, быть открытыми тяжело, но возможно. Людей трудно убедить, что все открыто», — признался Адлет Мамыров.

Один из постоянных поставщиков компании — рекламное агентство Indoor Media — на своем опыте убедилось в удобствах работы с «Beeline Кыргызстан».

«Три года назад мы решили участвовать в тендере на изготовление рекламной продукции. На самом деле все проходит дистанционно. Мы друг друга даже не видим. Те, кто хотят принять участие в конкурсе, подают заявки в онлайн-режиме и следят за ходом конкурса. Нас это привлекло, потому что исключает любую возможность давления», — рассказал директор компании Абдурашид Гуламов.

Никаких компромиссов и коррупции

Требования VEON выдерживают далеко не все поставщики. В практике компании были случаи, когда холдинг отказывался сотрудничать с предприятиями из-за несоблюдения стандартов. Причем в VEON уверяют, что компромиссов быть не может. Есть какие-либо недочеты — контракта не будет.

«Чтобы работать с VEON, компания должна выполнить определенные требования. Например, включить антикоррупционную оговорку. Если она отказывается это делать, то никакого сотрудничества не будет. И это достаточно жестко. Если в ходе работы с поставщиком выяснятся какие-либо детали, которые также не соответствуют принципам VEON, то контракт будет расторгнут», — подчеркнул директор по прямым закупкам группы компаний VEON Алексей Када.

Честно говоря, разговоры о ведении бизнеса без коррупции кажутся скорее сказкой, чем реальностью. Правда, в Beeline с этим категорически не согласны. Здесь уверены, что вести бизнес без коррупции, в том числе и в Кыргызстане, вполне возможно.

«Если у компании — как у руководства, так и рядовых ее сотрудников — есть четкие принципы и направления работы, то, я убежден, все получится. Да, есть человеческий фактор. Могут быть сбои. И здесь важно не принимать каких-либо компромиссов», — подчеркнул первый заместитель генерального директора, финансовый директор Скай Мобайл (ТМ Beeline) Акмаль Малаев.

В благодарность за поддержку

Локальный день поставщика — это не только повод увидеть людей, которые работают с Beeline Кыргызстан и поговорить с ними об их пожеланиях в работе. Именно в этот день компания награждает своих партнеров.

Кроме того, результатом переговорной части программы дня поставщика стали новые договоры на поставку товаров и услуг, подведение итогов по целому ряду проектов.