MegaCom запустил сеть 3,75G еще в 86 населенных пунктах!

Специалисты MegaCom провели плановые технические работы и обеспечили высококачественной мобильной связью и быстрым Интернетом десятки населенных пунктов Кыргызстана.

За прошедший месяц было установлено дополнительное оборудование, в эксплуатацию введены новые базовые станции стандарта 3,75G. Технология третьего поколения запущена в 86 населенных пунктах 4 областей республики:

Ошская область: с.Кун-Элек, с.Мурдаш, с.Согонду, с.Буйга, с.Кара-Булак, с.Ничке-Суу, с.Сары-Бээ, с.Терек-Суу, с.Кара-Таш, с.Кайын-Талаа, с.Куйоташ, с.Кызыл-Джар, с.Коо-Чаты, с.Терек, с.Чычырканак, с.Кан-Коргон, с.Кек-Арт, с.Сайталаа, с.Кондук, с.Ой-Тал, с.Джергетал, с.Чий-Талаа, с.Бакмал, с.Кара-Дарья, с.Мичурино, с.15 Жаш, с.Ак-Терек (Саламаликский айыльный округ), с.Ара-Кель, с.Кош-Этер, с.Кызыл-Байрак, с.Саламалик, с.Кел-Чаты, с.Кичи-Бюлелю, с.Кошулуш, с.Чон-Бюлелю, с.Бек-Джар, с.Лангар, с.Топ-Терек, с.Курманджан Датка, с.Жаныарык, с.Кесек, с.Кызыл-Коргон, с.Капчыгай, с.Аюу-Тапан, с.Миязды, с.Орто-Суу, с.Осоавиахим, с.Сопу-Коргон.

Баткенская область: с.Бюргендю ОПХ, с.Бюргендю ПМК, с.Жаштилек, с.Кайтпас, с.Орукзар, с.Кыштут, с.Жанырык, с.Кайынды, с.Кан, с.Коргон-Таш, с.Табылгы, с.Тунук-Суу, с.Озгерю.,

Нарынская область: с.Сары-Булак, с.Телек, с.Котур-Суу, с.Табылгы.

Джалал- Абадская область: с.Кызыл-Туу (Достукский айыльный округ), с.Кезарт, с.Кызыл-Кель, с.Сай-Булун, с.Чалдыбар, с.Чат, с.Кош-Болот, с.Ажек, с.Джаны-Шаар, с.Кара-Ункюр, с.Совет-Сай, пгт. Терек-Сай, пгт. Сумсар, с.Ачы, с.Кыр-Джол (Сузакский айыльный округ), с.Кыр-Джол (Ырысский айыльный округ), с. Гава, с.Каба, с.Уч-Булак, с.Ак-Тоок, с.Каду

MegaCom не забывает и об усовершенствовании уже установленных базовых станций. В значительной степени был улучшен сигнал 4G в городах Бишкеке, Таласе, Караколе, Балыкчи, Чолпон-Ате, Майлуу-Суу, Кызыл-Кие, в селах Бостери, Бактуу-Долоноту, Кара-Ой, Булан-Сегетту (Иссык-Кульская область), Гидростроитель, Ат-Башы (Чуйская область) и поселке Когой (Джалал-Абадская область).

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.

MegaCom — надежный оператор связи.