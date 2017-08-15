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Бизнес

Лучше связь, выше скорость мобильного Интернета от мобильного оператора О!

Кыргызстанцы следуют мировому тренду и все активнее пользуются мобильным Интернетом. Не последнюю роль в этом играет развитие современных стандартов связи в стране. Первым внедрив скоростную технологию 4G в Кыргызстане, мобильный оператор О! продолжает ее активное развитие. 

Новые запуски базовых станций стандарта 4G позволили увеличить покрытие и емкость сети в Баткенской области в городе Кызыл-Кие, в городах Бишкеке и Оше, в Ошской области в селах Гульча, Кашгар-Кыштак, в Иссык-Кульской области в селе Бостери, в Таласской области в селах Джон-Арык, Кок-Ой и Орто-Арык, а также в Чуйской области в селах Кызыл-Туу, Кара-Сакал, Монолдор, Сосновка, Кайырма и Чым-Коргон. 

Наряду с непрерывным развитием 4G стандарта, в фокусе технических специалистов мобильного оператора О! находится и расширение покрытия сети 3G в сельской местности. Как результат, улучшено 3G покрытие сети О! в населенных пунктах страны, в частности: 

Чуйская область – в городе Токмаке, в селах Искра, Восточное, Чалдовар, Кемин, Кашкелен, Джаны-Чек, Ден-Арык, Дружба, Дачное, Джер-Казар, Жаны-Алыш, Кегети, Кенеш, Киршелк, Кош-Коргон, Манас, Милянфан, Октябрьское, Нурманбет, Петровка, Петропавловка, Садовое, Мичурино, Мыкан, Северное, Мирное, Зеленое, Сары-Джон, Ала-Тоо, Сосновка, Сретенка, Чым-Коргон, Шабдан, Кароол-Дебе, Калмак-Ашуу, Торт-Куль, Тар Суу, Шамшы, Кошор, а также в жилмассивах «Ала-Тоо», «Калыс Ордо» и в поселке городского типа Каинды;

Иссык-Кульская область – в городе Балыкчи и в селе Курменты;

Таласская область – в селах Кызыл-Адыр (Кировка), Ак-Добо, Арал, Кок-Токой, Копюро-Базар, Озгоруш, Сасык-Булак, Кара-Ой, Уч-Булак, Ынтымак, Туйто (Кара-Кашат);

Нарынская область – в городе Нарыне и в селе Кара-Тоо;

Джалал-Абадская область – в селах Торкент, Абдраимова (б.Советское), Кара-Тектир;

Ошская область – в селе Баш-Булак;

Баткенская область – в городе Кызыл-Кие, в селах Караван, Марказ (б.Кон).

Работы по развитию и модернизации сети мобильного оператора О! продолжаются.
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