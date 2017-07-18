Приглашаем отвлечься от повседневной суеты и дать волю чувствам под открытым небом на O!PEN AIR 2017!

15-й юбилейный фестиваль, организаторами которого выступают мобильный оператор О! и клуб Promzona, состоится на большой сцене клуба Promzona 22 июля в 15:00.

Фестиваль O!PEN AIR 2017 – это концентрация драйва и огромного количества отличной музыки! Откроют фестиваль дебютанты большой сцены – группа RMD (Render my dreams), перехватят рок-эстафету один из интереснейших авторских коллективов города Бишкек – группа VESTA, а также яркие представители рок-тусовки – группа «Свободный Режим». Ну и в самом разгаре вечера ценители фирменной музыки смогут насладиться выступлением, наверное, самого взрослого и самобытного бэнда столицы – «МузEcology», а предвосхитят выступление хэдлайнера резиденты клуба Promzona — зажигательные «MARS'эль»!

Специальный гость фестиваля – гуру фристайла и альтернативной музыки, уже легендарный – Noize MC!

Живой звук, лучшие музыканты страны и лавина самых ярких эмоций. Спешите попасть на O!PEN AIR 2017!

Билеты спрашивайте в офисах мобильного оператора О!.

Официальный партнер – компания «Балтика». Подробная информация по номерам: 766, 0312 900 244 и на сайте openair.o.kg.