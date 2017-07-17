На Иссык-Куле состоялся любительский турнир по теннису KARVEN OPEN 2017

Девятый международный любительский турнир по теннису KARVEN open 2017, прошедший в элитном Центре отдыха «Карвен четыре сезона», – действительно крупное событие в спортивной, культурной и туристической жизни Кыргызстана. Турнир, который проводится с таким размахом и на столь высоком уровне, не имеет аналогов ни в Центральной Азии, ни в СНГ.

На четырех кортах курорта красивую, изящную и в то же время эмоциональную по накалу игру показали 27 пар из 9 стран, среди которых политики, общественные деятели, дипломаты, бизнесмены, ученые, топ-менеджеры. Кстати, впервые за 9 лет в карвеновском любительском турнире играли две девушки, приехавшие из Казахстана.

— Можно без малейшего преувеличения сказать, что KARVEN OPEN стал своего рода визитной карточкой Иссык-Куля. Проводя такой масштабный турнир здесь, мы таким образом презентуем туристический потенциал нашей страны. А самая главная природная и туристическая достопримечательность – это, конечно, наше «Горячее озеро», — отмечает идейный вдохновитель и главный организатор этого грандиозного спортивного мероприятия Генрих Балян.

Призовой фонд этого турнира составил $9 тысяч. Помимо денежного вознаграждения, призеры получили оригинальные хрустальные кубки, медали и памятные подарки от организаторов турнира.

В нынешнем году, как и в прошлом, лидерами соревнований стали Виктор Акулян из Армении и Юрий Ким из Казахстана. Акулян — соучредитель известной юридической компании «KPMG» в Москве. Кстати, на этом турнире он еще получил титул «Самый техничный игрок». Юрий Ким – бизнесмен из Алматы. Второй стала пара Сергей Шахворостов, чемпион «KARVEN OPEN 2014», и Александр Кузьменко, организатор алматинского любительского теннисного клуба «Алем».

Бронзовые медали завоевала пара из Кыргызстана Александр Андреев, тренер по теннису Karvensportclub, двукратный чемпион KARVEN OPEN, и Самсон Балян, генеральный директор «КарвенГруп», чемпион KARVEN OPEN 2010.

«Самым элегантным игроком» был признан Дмитрий Дмитриев из Казахстана. Приз «За волю к победе» получил предприниматель Мирсаит Мирджалилов. В номинации «За преданность теннису» приз получил казахский бизнесмен Игорь Пупчонок. Награда «За вклад в развитие тенниса» вручена основателю турнира Генриху Баляну.

Не выиграл, но от души сыграл

Ференц БЛАУМАН, генеральный консул Венгрии в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане:

— На Иссык-Куле играю уже 4-й раз. Я люблю этот курорт, не раз приезжал сюда с семьей. Я вообще очень люблю познавать другую культуру, это очень обогащает. Поэтому благодарен организаторам турнира, в особенности моему другу Генриху Баляну за то, что он осуществил эту потрясающую идею – устраивать любительские соревнования в таком прекрасном месте. И пусть в этот раз наша пара не заняла призовых мест, я получил невероятное удовольствие от участия и общения с интересными людьми.

Спонсоры турнира

Организаторы турнира выражают огромную благодарность своим партнерам – спонсорам турнира.

Генеральный спонсор: ОАО «Российский Инвестиционный Банк» — председатель правления Евгений Немеринский.

Официальный спонсор: «Росбетон» — генеральный директор Мирсаит Мирджалиев.

Спонсоры: Компания KARVEN Group – генеральный директор Самсон Балян,

Центр отдыха KARVEN Four Seasons – генеральный директор Вячеслав Саулин,

Полиграфический комплекс ST.art Ltd – генеральный директор Александр Златкин,

KARVEN sport club – генеральный директор Лариса Балян,

«Ордо Коттедж Шаарчасы» – генеральный директор Асия Мухарлянова,

Компания Sunbell – генеральный директор Александр Лохман,

Компания Babolat – представитель фирмы Константин Лазарев.

Элла САМВЭЛ.