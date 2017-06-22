Мобильный оператор О! запустил несколько десятков новых объектов связи

Мобильный оператор О! увеличил скорость мобильного Интернета 4G/3G и улучшил качество связи по всему Кыргызстану, введя в эксплуатацию сразу несколько десятков новых базовых станций за 2,5 месяца. В целом улучшение качества связи и новые скорости смогли ощутить жители более 140 населенных пунктов по всей стране.

Помимо активной работы в прибрежной зоне Иссык-Кульской области, мобильный оператор О! усилил внимание к районам, где активно развивается культурный туризм.

Путешественникам, которые планируют объехать весь Кыргызстан, а также местным жителям областей страны будет интересно, где еще увеличено покрытие 4G/3G сети О! и улучшено качество связи:

Чуйская область и город Бишкек

Увеличено покрытие и емкость в технологии 4G в селах Новопавловка, Ак-Жол, Кара-Жигач, Лебединовка, Аламудун, жилмассивах «Ак-Босого», «Кара-Жигач», «Арча-Бешик», «Бакай-Ата», а также в совхозе им. Фрунзе. В Бишкеке работа проведена по увеличению емкости. Улучшение качества связи почувствуют также жители сел Новопокровка, им. Тельмана, Арашан, Таш-Добо.

Джалал-Абадская область

4G сеть развернута в селах Арсланбоб, Базар-Коргон, Казарман, Бала-Чычкан. Улучшено покрытие 3G сети в городах Джалал-Абаде, Кара-Куле, Кербене, Кочкор-Ате и в ряде сел: Ак-Добо, Ала-Бука, Таш-Булак, Базар-Коргон, Кызыл, Масы, Сузак, Ынтымак, Казарман, Торкент, Жетиген, Ничке-Сай, Бууркан, Джар-Таш, Кызыл-Озгоруш, Уч-Терек, Терек-Суу, Саргата, Кызыл-Ураан, Чон-Арык, Кара-Кунгей, Бел-Алды, Сары-Согот.

Ошская область

Новое покрытие сети 4G охватило город Ош, село Гульбахор. Увеличение 3G сети произошло в городах Ош, Ноокат, в селах Кен-Сай, Киров, Катта-Тал и в Мирмахмудовском айыльном округе.

Таласская область

Сеть 4G от О! появилась в селе Бакай-Ата, 3G стандарт связи теперь доступен жителям сел Мин-Булак и Таш-Арык.

Нарынская область

Значительно улучшено покрытие 3G сети в городе Нарыне и в селах Казыбек, Баш-Каинды, Ача-Каинды, Джаны-Арык, Куйручук, Баш-Кууганды, Кызыл-Жылдыз, Чаек, Кара-Тоо, Жаны-Жол, Кочкор, Куйбышев. Увеличена сеть в селах Джумгал, Куйручук.