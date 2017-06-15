Как сэкономить на связи в роуминге? Шесть советов от мобильного оператора О!

Приближается отпускной сезон, но даже будучи за границей, можно оставаться на связи без отрыва от важных дел на родине. Мы собрали для вас советы, которые помогут сэкономить на счетах за мобильную связь и Интернет за рубежом. Роман Литвинов, руководитель службы роуминга и интерконнекта мобильного оператора О!, поделился некоторыми из них.

Совет #1, самый важный, касается подключения услуги «Интернет-роуминг» мобильного оператора О!, в рамках которой 1 мегабайт в сетях операторов России, Казахстана и Турции стоит всего 1 сом!

Именно эта услуга позволяет свободно пользоваться роумингом: переписываться в мессенджерах, совершать через них звонки, делиться фотографиями и работать с файлами. Подключиться бесплатно и без абонентской платы можно, набрав команду *997#. В рамках услуги «Интернет-роуминг» нет никаких обязательных платежей, тарификация производится только за фактически использованный трафик. Посмотрите видео о том, как экономить в роуминге вместе с О!, будучи в поездке по Казахстану.

«Для запуска специального дисконт-тарифа нами выбраны самые востребованные кыргызстанцами страны, которые наши абоненты часто посещают не только во время отпусков, но и во время деловых поездок», — отмечает Роман. — Трафика в размере 1 МБ хватит для обмена примерно 50 сообщениями в любом мессенджере или для 2 минут разговора. Также, например, одна фотография в популярных мессенджерах в среднем «весит» около 200 килобайт — значит, за 1 сом вы сможете скачать или передать примерно 5 фото».

Еще до выезда за границу будет полезным узнать о действующих тарифах в стране, куда вы направляетесь, удостовериться, подключена ли у вас услуга роуминга. Необходимо также проверить баланс и пополнить его в случае необходимости. При возникновении вопросов посетите любой из офисов продаж и обслуживания мобильного оператора О! или сайт компании www.o.kg.

Как настроить свой телефон до выезда за границу, чтобы приложения и программы, установленные вами ранее, не тратили интернет-трафик на обновления:

Совет #2. Отключить автообновление приложений в телефоне.

Совет #3. Отключить автоматическую синхронизацию в своем аккаунте (почта, календарь, фото, документы и т. д.).

Совет #4. Отключить автозагрузку медиафайлов в соцсетях и мессенджерах.

Совет #5. Для Facebook включить проигрывание видео в ленте по запросу.

Совет #6. Деактивировать автоматическое переключение с Wi-Fi на мобильные данные.

Свободно общайся в роуминге с мобильным оператором О!