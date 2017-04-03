О! приглашает на серию эксклюзивных концертов популярной группы «Город 312»

Почему «Город 312»?

Мобильный оператор О! и группа «Город 312» сотрудничают не первый год. И компании, и «горожанам» интересно делать вместе новые проекты, задавать тренды, опережать время и удивлять свою аудиторию. Очередной совместный проект — серия эксклюзивных концертов популярной группы «Город 312» в поддержку выхода новой линейки тарифных планов «Переходи на О! + TV»

«Обернись! Мне не встать без твоей руки…« — эти строчки популярной песни группы «Город 312» подпевал, наверное, каждый. У вас есть уникальная возможность сделать это на концертах в Джалал-Абаде , Оше или Бишкеке.

Напомним, группа образовалась в Бишкеке в 2001 году и в своем названии несет упоминание о своем родном городе. Многие песни этой группы стали саундтреками к художественным фильмам. Группа за свою творческую карьеру неоднократно становилась обладателем таких музыкальных премий, как «Золотой граммофон» и «Песня года».

Как попасть на концерт?

Подключитесь к новой линейке тарифов «Переходи на О! + TV», пополните баланс в любом офисе продаж и обслуживания мобильного оператора О! и получите билет на выступление «Город 312» БЕСПЛАТНО!

Кроме выступлений группы «Город 312» слушателей ждут интересные конкурсы и сюрпризы, а также участие популярных артистов отечественной эстрады.

График выступлений

✓26 апреля в 18.00 — г. Джалал-Абад (стадион)

✓28 апреля в 18.00 — г. Ош (стадион)

✓30 апреля в 18.00 — г. Бишкек (клуб Promzona).

«Переходи на О! + TV» — что это?

Это линейка уникальных тарифов для тех, кто выбирает лучшее. В рамках линейки тарифных планов «Переходи на О! + TV» предусмотрено все, что необходимо для пользователя смартфонов:

✓ неограниченный пакет Интернета в сети 4G и 3G;

✓ пакет минут для звонков на другие сети;

✓ бесплатная связь внутри сети;

✓ до 130 телеканалов O!TV.

Приходите и получите заряд энергии и драйва от лучших треков группы «Город 312»!