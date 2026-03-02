21:05
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Бизнес

Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке

Мобильный оператор О! объявил о мерах поддержки своих клиентов, находящихся в зоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Компания обеспечила абонентов бесплатным интернет-трафиком, чтобы они могли оставаться на связи с близкими.

В компании подчеркивают, что в моменты неопределенности возможность услышать родных перестает быть просто услугой и становится жизненной необходимостью.

«Для нас это прежде всего вопрос человечности и взаимной поддержки. В такие минуты крайне важно, чтобы каждый наш соотечественник за рубежом чувствовал связь с домом и мог оперативно получать важную информацию», — отметили в О!.

Бесплатный пакет объемом 500 мегабайт интернета автоматически начислен всем абонентам О!, находящимся в роуминге на территории следующих стран:
• ОАЭ;
• Саудовская Аравия;
• Катар;
• Иран;
• Иордания;
• Бахрейн.

Пакет действует в течение 30 дней, что позволит гражданам оперативно получать актуальную информацию и поддерживать контакт с родными в Кыргызстане. Контроль остатка трафика доступен в мобильном приложении «Мой О!».

Призываем вас соблюдать меры предосторожности, следовать инструкциям официальных служб.

Берегите себя, ваш О!.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/364242/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от 17 процентов годовых для юрлиц и ИП
С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
Мобильный оператор О! поздравляет с началом Рамазана и дарит 30 ночей безлимита
Финальные дни Олимпиады-2026 — в прямом эфире вместе с SAIMA + O!TV
Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
Мобильный оператор О! подвел итоги благотворительной кампании в Нарыне
Популярные новости
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
Когда срочно нужна помощь&nbsp;&mdash; травмпункт 24/7 сети клиник &laquo;Авиценна&raquo; в&nbsp;Бишкеке Когда срочно нужна помощь — травмпункт 24/7 сети клиник «Авиценна» в Бишкеке
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
2 марта, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 марта: возможен дождь Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 марта: возможен дождь...
20:57
Пропаганда ЛГБТ. Команда Kolfest ответила на критику депутата ЖК
20:45
Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
20:42
В Минстрое рассказали, в каких районах Бишкека построят новые школы
20:20
В Бишкеке грузовик провалился в просевший участок дороги