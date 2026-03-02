Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке

Мобильный оператор О! объявил о мерах поддержки своих клиентов, находящихся в зоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Компания обеспечила абонентов бесплатным интернет-трафиком, чтобы они могли оставаться на связи с близкими.



В компании подчеркивают, что в моменты неопределенности возможность услышать родных перестает быть просто услугой и становится жизненной необходимостью.



«Для нас это прежде всего вопрос человечности и взаимной поддержки. В такие минуты крайне важно, чтобы каждый наш соотечественник за рубежом чувствовал связь с домом и мог оперативно получать важную информацию», — отметили в О!.



Бесплатный пакет объемом 500 мегабайт интернета автоматически начислен всем абонентам О!, находящимся в роуминге на территории следующих стран:

• ОАЭ;

• Саудовская Аравия;

• Катар;

• Иран;

• Иордания;

• Бахрейн.



Пакет действует в течение 30 дней, что позволит гражданам оперативно получать актуальную информацию и поддерживать контакт с родными в Кыргызстане. Контроль остатка трафика доступен в мобильном приложении «Мой О!».



Призываем вас соблюдать меры предосторожности, следовать инструкциям официальных служб.



Берегите себя, ваш О!.



Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.