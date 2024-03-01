Кабмин утвердил состав наблюдательного совета Парка креативных индустрий

«Всех поздравляю, еще один очень большой шаг по созданию Парка креативных индустрий сделан: подписано распоряжение кабинета министров КР об утверждении состава наблюдательного совета», — сообщил председатель наблюдательного совета ассоциации Данияр Аманалиев.

«Дальше будем собираться и решать по следующим шагам с коллегами по наблюдательному совету ПКИ. Явно будем объявлять конкурс на позицию CEO дирекции ПКИ. Потом с директором регистрировать дирекцию, утверждать процедуры и начинать принимать резидентов. Ожидаю пару месяцев на это. До конца весны все будет работать. Распоряжение было последним решением, которое мы ожидали от кабмина, дальше скорость в наших руках», — отметил он.