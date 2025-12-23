Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA

Государственный оператор сотовой связи MEGA запускает праздничную акцию и дарит своим абонентам возможность смотреть более 200 телеканалов в сервисе MegaTV совершенно бесплатно. Специальное предложение действует для всех пользователей с активной подпиской с 22 декабря по 12 января включительно.

Бесплатный доступ позволит смотреть любимые фильмы, сериалы и телепередачи где угодно — в дороге, дома, на отдыхе или в перерывах между делами.

Приложение MegaTV можно установить на Smart TV, смартфон и планшет (доступно для скачивания в App Store и Google Play) или смотреть на компьютере через веб-интерфейс megatv.kg.

Подписку можно активировать на один номер и использовать сразу на пяти устройствах одновременно — это делает просмотр удобным для всей семьи.

А если хотите превратить обычный телевизор в «умный», MEGA предлагает Android-приставку MegaTV с новогодней скидкой. Стоимость комплекта составит всего 2 тысячи 984 сома с 23 декабря по 12 января включительно.

Для тех, кто планирует подключить домашний интернет, MEGA подготовила дополнительный бонус: скидка 10 процентов на роутер и модем при подключении одного из тарифных планов — «Wi-Fi Роутер», «Элдики 1195 + MegaTV» или Exclusive.

Благодаря новогодней акции от MEGA пользователи смогут наслаждаться расширенным телевизионным контентом без дополнительной платы и наполнить праздничные дни более яркими впечатлениями.

MEGА — выбирая лучшее!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.