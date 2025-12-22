Основатель фонда «Ильшат» Анвар Маметов посетил «Школу Больших Возможностей»

В образовательный центр «Школа Больших Возможностей», открытый 20 июля 2025 года совместно с благотворительным фондом «Ильшат», 18 ноября приехали особенные гости — главный учредитель фонда, меценат и бизнесмен Анвар Маметов, актер Азамат Исмаилов, а также популярный казахстанский артист The Limba.

Гости познакомились с работой центра, посетили занятия, увидели, как дети осваивают современные профессии, получают важные навыки и раскрывают свой потенциал в атмосфере поддержки и возможностей.

Анвар Маметов и приглашенные артисты провели для ребят вдохновляющую мотивационную встречу — поделились личными историями, рассказали о преодолении трудностей и о том, почему важно верить в себя и никогда не отказываться от мечты. Эти слова стали большой поддержкой для воспитанников детских домов и придали им уверенности на их пути.

Особо важным событием дня стало заявление Анвара Маметова о готовности лично поддерживать самых талантливых учеников центра:

— оплачивать обучение;

— помогать с поступлением, включая зарубежные учебные заведения;

— содействовать будущему трудоустройству.

Ранее директор общественного фонда «Право защиты детей-сирот» Игорь Беляев обратился к Анвару Маметову с просьбой о приобретении трех микроавтобусов для воспитанников детских домов, чтобы обеспечить им безопасный и комфортный путь в школу, и транспорт был передан центру. Во время своего визита Анвар Маметов, по просьбе Игоря Беляева, приобрел уже четвертый микроавтобус, который тоже был передан «Школе Больших Возможностей». Кроме того, он выделил денежную сумму на новогодние подарки для детей-сирот, чтобы каждый ребенок почувствовал заботу, внимание и праздничное настроение в конце года.

Мы продолжим поддерживать каждого ученика, который стремится к знаниям и лучшему будущему. Центр предоставляет стипендии, наставничество и возможности для детей, готовых расти и менять свою жизнь. Анвар Маметов

«Мы верим в каждого ребенка и создаем для него пространство, где мечты становятся планами, а планы — достижениями», — отметил основатель фонда «Ильшат» Анвар Маметов.