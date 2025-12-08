17:16
«Оптима Банк» наградил первых победителей акции «20 миллионеров»

«Оптима Банк» 5 декабря 2025 года наградил первых победителей масштабной акции «20 миллионеров». Клиент банка получил приз — 1 миллион сомов, зачисленных на премиальную подарочную карту Visa Optima Platinum с бесплатным обслуживанием на 5 лет.

На церемонии царила атмосфера радости и легкого волнения. Победитель поделился эмоциями: до последнего не верил, что его билет окажется счастливым. Но именно так и работает акция — шанс есть у каждого, и выиграть может любой, даже с одним подарочным билетом. Победитель был выбран специально разработанным алгоритмом среди пользователей приложения Optima24, и его история — яркое подтверждение того, что обычные ежедневные операции могут привести к настоящему выигрышу. И это только начало: впереди еще 19 миллионеров, и следующим можете стать вы.

Как стать следующим победителем

Акция «20 миллионеров» продолжается. Чтобы принять участие, клиентам необходимо:

1. открыть приложение Optima24;
2. нажать кнопку «Хочу миллион».

Автоматически начисляется подарочный билет, который уже участвует в розыгрыше — выиграть можно даже с одним билетом!

Билеты начисляются за привычные действия в Optima24: оплату услуг, переводы, платежи по QR.

Наибольшее количество билетов можно получить за:

• получение онлайн-кредита;
• оформление рассрочки Pay,Da!;
• получение средств через систему денежных переводов Astrasend;
• открытие карты Visa Optima Gold для ребенка.

Акция проходит и среди детей

«Оптима Банк» также наградил первого юного победителя специальной акции для детей «20 чемпионов». Обладателем стильного iPhone 17 Air стал юный клиент — держатель карты Visa Optima Gold для ребенка. Акция продолжается, и шанс стать одним из 20 чемпионов есть у каждого маленького пользователя.

19 миллионов еще впереди

«Оптима Банк» уже наградил первых победителей и продолжит выбирать новых каждую неделю. Шанс есть у каждого, и впереди еще 19 счастливчиков, которые получат свой миллион. Совершайте привычные операции, накапливайте билеты — и побеждайте. Ваш миллион может быть следующим.
Подробнее о победителях и праздничном награждении вы можете увидеть на официальной странице «Оптима Банка».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/353825/
