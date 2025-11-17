10:13
Beeline представляет выгодный тариф для госслужащих «Мамлекеттик»

Государственный мобильный оператор Beeline Кыргызстан запустил новый тариф «Мамлекеттик», разработанный при поддержке Госагентства по делам государственной службы и местного самоуправления при кабинете министров КР совместно с ГУ «Кызмат». Тариф создан для государственных и муниципальных служащих — с особым вниманием и безграничным уважением к тем, кто служит народу.

Каждый день они стоят на страже здоровья, образования, порядка, спокойствия, благополучия и даже жизней. Это врачи и учителя, пожарные и милиционеры, военные и работники государственного сектора — все те, кто посвятил себя благородной миссии служения стране. Специально для них тариф «Мамлекеттик» предлагает особенно выгодные условия.

Стоимость абонентской платы — всего 250 сомов за 30 дней. При этом тариф включает все, что нужно для комфортного общения, работы и отдыха:

  • безлимитные звонки и SMS внутри сети;

  • 20 минут для звонков на номера других мобильных операторов КР;

  • 40 гигабайт интернета;

  • безлимит на раздачу Wi-Fi;

  • бесплатный бонус — подписка «Яндекс Плюс», которая открывает доступ к музыке, книгам, фильмам и сериалам, а также дает скидку 10 процентов на поездки в комфортабельном такси «Яндекс Go».

Подключить тариф можно только в приложении «Мой Beeline». Система автоматически сверит данные абонента с государственной базой e-Kyzmat.

Важно учитывать:

  1. предложение доступно только для персонифицированных абонентов, работающих в государственных или муниципальных учреждениях и зарегистрированных в базе e-Kyzmat;

  2. один госслужащий может подключить тариф только на одном номере, оформленном на его имя.

Если у вас возникнут трудности с подключением, обращайтесь в офисы продаж и обслуживания Beeline или в контакт-центр по номеру *611. Специалисты компании с радостью вам помогут.

Beeline: Мы больше, чем оператор.

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР,  14-1102-КР, 14-1125-КР,  16-0089-КР, 20-0388-КР.
