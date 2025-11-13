12:55
Бизнес

НПС «Элкарт» (Кыргызстан) и Arca (Армения) подписали меморандум о сотрудничестве

В рамках международного форума PLUS Forum: FinnoWayArmenia, проходившего 11–12 ноября в Ереване при поддержке Центрального банка Армении, национальная платежная система Arca и кыргызская национальная платежная система «Элкарт» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Соглашение предусматривает развитие взаимодействия между двумя странами в рамках платежных систем Arca и «Элкарт», а также системы мгновенных платежей ArcaPay, обеспечивая более удобные, быстрые и безопасные каналы трансграничных платежей для физических и юридических лиц, также осуществления межхостовой интеграции для обслуживания карт национальных платежных систем. Соглашение рассматривается как шаг к укреплению платежной интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Меморандум охватывает направления совместной работы, включая:

• повышение взаимной доступности платежной инфраструктуры;
• обеспечение совместимости решений для мгновенных переводов;
• разработку современных, технологичных платежных сервисов с учетом национальных особенностей обеих стран.

Алтымыш Туратбеков, председатель правления ЗАО «Межбанковский процессинговый центр»:
«Подписание меморандума с Arca — важный этап в развитии национальной платежной системы Кыргызстана и расширении партнерских связей в регионе. Мы стремимся к тому, чтобы пользователи «Элкарт» имели доступ к современным и удобным сервисам не только внутри страны, но и за ее пределами. Сотрудничество с Arca создает основу для устойчивого роста трансграничных платежей, укрепления экономических связей между Кыргызстаном и Арменией, а также способствует развитию единого платежного пространства на территории ЕАЭС».

Вардан Хачатрян, исполнительный директор Arca: «Это соглашение открывает новую страницу в укреплении платежных связей между Арменией и Кыргызстаном. Для нас важно не только расширять границы нашей инфраструктуры, но и делать так, чтобы каждый пользователь чувствовал удобство, безопасность и доверие при осуществлении международных переводов. Сотрудничество с «Элкарт» станет очередным шагом на пути к более интегрированному и эффективному платежному пространству в регионе».



Справка

НПС «Элкарт» — национальная платежная система Кыргызской Республики, оператором которой является ЗАО «Межбанковский процессинговый центр». Платежная система «Элкарт» уже более 20 лет объединяет банки и финансовые организации страны, предлагая инновационные решения для проведения внутренних, международных и трансграничных операций.

НПС Arca — национальная платежная система Армении, более 25 лет обеспечивающая технологическую поддержку для банков, процессинг карт, платежные решения и межбанковские сервисы. Arca также является оператором системы мгновенных платежей ArcaPay, в рамках которой недавно был представлен единый национальный QR: ArcaQR.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/350744/
просмотров: 243
