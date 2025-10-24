О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге

«Мой О!» всегда под рукой, даже если вы за границей.

Теперь приложение доступно абонентам О! в роуминге бесплатно в поездках по России, Казахстану и Узбекистану.

Благодаря этому можно:

Проверять и пополнять баланс себе и близким, подключать интернет-пакеты или другие услуги.

Отправлять переводы и оплачивать нужные сервисы.

Оплачивать покупки по Kaspi QR в Казахстане — удобно и без комиссии.

Важно! Убедитесь, что у вас подключена услуга «Интернет-роуминг», чтобы приложение точно работало. Подключить ее можно прямо в приложении или по бесплатной команде *997#. После подключения перезагрузите устройство, чтобы обновились настройки SIM-карты. Подробнее: o.kg.

С «Мой О!» вы путешествуете спокойно и контролируете свои финансы, где бы вы ни находились.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.

Абонентам О! в роуминге ежедневно предоставляется 100 МБ бесплатного трафика для использования приложения «Мой О!» на территории России, Казахстана и Узбекистана. Бесплатный доступ сохраняется при использовании любых интернет-пакетов. После исчерпания 100 МБ трафик тарифицируется по условиям услуги «Интернет-роуминг» или подключенного роуминг-пакета.