Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV

25, 28 и 31 октября 2025 года на стадионе имени Д. Омурзакова состоятся матчи группового этапа AFC Challenge Cup 2026 (Лига Вызова АФК 2025–2026).
Кыргызстан на турнире представляют футбольный клуб «Мурас Юнайтед».
Расписание матчей:
25 октября 2025 года
16.00 — Сафа (Ливан) vs Аль-Араби (Кувейт).
20.00 — Регар-ТадАЗ (Таджикистан) vs Мурас Юнайтед (Кыргызстан).
28 октября 2025 года
16.00 — Аль-Араби (Кувейт) vs Регар-ТадАЗ (Таджикистан).
20.00 — Мурас Юнайтед (Кыргызстан) vs Сафа (Ливан).
31 октября 2025 года
16.00 — Регар-ТадАЗ (Таджикистан) vs Сафа (Ливан).
20.00 — Аль-Араби (Кувейт) vs Мурас Юнайтед (Кыргызстан).
На территории стадиона традиционно будет работать бесплатный Wi-Fi от государственного оператора связи MEGA.
Чтобы подключиться, необходимо:
- выбрать сеть MEGA_WiFi;
- ввести номер MEGA;
- получить SMS-код и авторизоваться;
- пользоваться безлимитным интернетом.
Те, кто не сможет присутствовать на стадионе, прямые эфиры матчей могут посмотреть на телеканале Кыргыз Спорт ТВ в приложении MegaTV (доступно в App Store или Google Play ). Одну подписку можно использовать одновременно на пяти устройствах без дополнительной платы. А для комфортного просмотра MEGA предлагает Android-приставку MegaTV, которая превращает любой телевизор в современный смарт-ТВ.
