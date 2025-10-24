13:28
Бизнес

Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV

25, 28 и 31 октября 2025 года на стадионе имени Д. Омурзакова состоятся матчи группового этапа AFC Challenge Cup 2026 (Лига Вызова АФК 2025–2026).

Кыргызстан на турнире представляют футбольный клуб «Мурас Юнайтед».

Расписание матчей:

25 октября 2025 года
16.00 — Сафа (Ливан) vs Аль-Араби (Кувейт).
20.00 — Регар-ТадАЗ (Таджикистан) vs Мурас Юнайтед (Кыргызстан).

28 октября 2025 года
16.00 — Аль-Араби (Кувейт) vs Регар-ТадАЗ (Таджикистан).
20.00 — Мурас Юнайтед (Кыргызстан) vs Сафа (Ливан).

31 октября 2025 года
16.00 — Регар-ТадАЗ (Таджикистан) vs Сафа (Ливан).
20.00 — Аль-Араби (Кувейт) vs Мурас Юнайтед (Кыргызстан).

На территории стадиона традиционно будет работать бесплатный Wi-Fi от государственного оператора связи MEGA.

Чтобы подключиться, необходимо:

  1. выбрать сеть MEGA_WiFi;
  2. ввести номер MEGA;
  3. получить SMS-код и авторизоваться;
  4. пользоваться безлимитным интернетом.

Те, кто не сможет присутствовать на стадионе, прямые эфиры матчей могут посмотреть на телеканале Кыргыз Спорт ТВ в приложении MegaTV (доступно в App Store или Google Play ). Одну подписку можно использовать одновременно на пяти устройствах без дополнительной платы. А для комфортного просмотра MEGA предлагает Android-приставку MegaTV, которая превращает любой телевизор в современный смарт-ТВ.

Стоимость комплекта — 3 тысячи 690 сомов, а приобрести можно в центрах продаж и обслуживания MEGA.

Напомним, что абоненты тарифов «Элдики + MegaTV» смотрят трансляции бесплатно, без списания интернет-трафика.

Футбол, драйв и цифровые сервисы MEGA — все, чтобы поддержать наших и разделить эмоции победы!
MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью и болей за НАШИХ!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР,  18-0303-КР,  15-1446-КР,  16-0090-КР,  18-0261-КР.
