Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV

25, 28 и 31 октября 2025 года на стадионе имени Д. Омурзакова состоятся матчи группового этапа AFC Challenge Cup 2026 (Лига Вызова АФК 2025–2026).

Кыргызстан на турнире представляют футбольный клуб «Мурас Юнайтед».

Расписание матчей:

25 октября 2025 года

16.00 — Сафа (Ливан) vs Аль-Араби (Кувейт).

20.00 — Регар-ТадАЗ (Таджикистан) vs Мурас Юнайтед (Кыргызстан).

28 октября 2025 года

16.00 — Аль-Араби (Кувейт) vs Регар-ТадАЗ (Таджикистан).

20.00 — Мурас Юнайтед (Кыргызстан) vs Сафа (Ливан).

31 октября 2025 года

16.00 — Регар-ТадАЗ (Таджикистан) vs Сафа (Ливан).

20.00 — Аль-Араби (Кувейт) vs Мурас Юнайтед (Кыргызстан).

На территории стадиона традиционно будет работать бесплатный Wi-Fi от государственного оператора связи MEGA.

Чтобы подключиться, необходимо:

выбрать сеть MEGA_WiFi; ввести номер MEGA; получить SMS-код и авторизоваться; пользоваться безлимитным интернетом.

Те, кто не сможет присутствовать на стадионе, прямые эфиры матчей могут посмотреть на телеканале Кыргыз Спорт ТВ в приложении MegaTV (доступно в App Store или Google Play ). Одну подписку можно использовать одновременно на пяти устройствах без дополнительной платы. А для комфортного просмотра MEGA предлагает Android-приставку MegaTV, которая превращает любой телевизор в современный смарт-ТВ.



Стоимость комплекта — 3 тысячи 690 сомов, а приобрести можно в центрах продаж и обслуживания MEGA.



Напомним, что абоненты тарифов «Элдики + MegaTV» смотрят трансляции бесплатно, без списания интернет-трафика.

Футбол, драйв и цифровые сервисы MEGA — все, чтобы поддержать наших и разделить эмоции победы!

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью и болей за НАШИХ!

