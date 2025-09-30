Красивый номер — это не просто цифры, а ваш стиль, статус и возможность подчеркнуть важные моменты жизни.

Мобильный оператор О! запустил код 506, открыв доступ к новым цифровым сочетаниям VIP- и Gold-номеров. И самое главное — их можно забрать бесплатно при подключении любого тарифа линейки «Переходи на О! Комбо» на полгода вперед.

Почему это важно?

• Для бизнеса красивый номер — это визитная карточка компании. Его легко запомнить, клиенты быстрее свяжутся с вами, а имидж станет солиднее.

• Для семьи и любимых — это оригинальный подарок. Выберите номер с особыми цифрами: днем рождения, годовщиной свадьбы или другой памятной датой.

• Для личного стиля — это элемент имиджа. Красивый номер работает так же, как хороший костюм, аксессуар или автомобиль: он сразу выделяет вас среди других.

Спрос большой, поэтому премиальные номера разбирают первыми. Для подключения тарифов на полгода используйте короткие команды или приходите в O!Store:

— «Переходи на О! Комбо» за 2 тысячи 990 сомов — Gold-номер в подарок: *155*2990#

— «Переходи на О! Комбо Макс» за 3 тысячи 990 сомов — VIP или Gold-номер: *155*3990#

— «Переходи на О! Комбо Безлимит» за 4 тысячи 990 сомов — VIP или Gold-номер: *155*4990#

После активации тарифа выбирайте номер по ссылке и в течение недели закрепите его за собой командой *717*желаемый номер#. Например: *717*0506004400#.

Не откладывайте — получите номер, который станет вашей визитной карточкой.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее o.kg.