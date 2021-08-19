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Бизнес

Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики

В 2021 году Ассоциация футбола Баткенской области обратилась в Кыргызский футбольный союз и Кыргызскую профессиональную премьер-лигу с желанием принять в Баткене финальный матч Кубка Кыргызской Республики по футболу («БК Олимп Кубок Кыргызской Республики»). Баткен был включен в число городов-кандидатов на проведение финала.

10 августа организационный комитет финального матча в составе представителей Кыргызского футбольного союза и Кыргызской премьер-лиги совершил рабочую поездку с целью инспектирования стадиона, мест проживания команд на соответствие минимальным требованиям. В ходе инспекции был выявлен ряд недочетов в инфраструктуре. По итогам инспекции было принято решение предоставить срок до 31 августа для устранения недостатков и приведения в соответствующий вид задействованные объекты. Это решение было доведено как до руководства Ассоциации футбола Баткенской области, так и до представителей администрации области и города.

«Мы знаем, насколько любят футбол по всей нашей стране, и стремимся крупные футбольные события проводить во всех регионах для популяризации не только футбола, а спорта в целом среди молодежи. Мы хотим, чтобы в каждом уголке Кыргызстана любители футбола могли наслаждаться всеми прелестями игры. Хотим поддержать Баткен в их начинаниях и желании принять у себя один из главных футбольных финалов сезона. Это может стать поистине историческим моментом. Однако это станет возможным лишь после выполнения минимальных требований в указанный срок», — отметил и. о. генерального секретаря Дастанбек Конокбаев.

В случае невыполнения данного решения Кыргызский футбольный союз и Кыргызская премьер-лига оставляют за собой право в выборе города-хозяина финального матча «БК Олимп Кубка Кыргызской Республики».

18 августа прошли ответные матчи полуфиналов Кубка Кыргызской Республики. Столичная «Алга» во второй раз обыграла «Дордой» (3:1), в другом матче в Кочкор-Ате «Нефтчи» победил «Алай» (1:0) и за три года во второй раз вышел в финал.

18 сентября «Алга» и «Нефтчи» встретятся в финале «БК Олимп Кубка Кыргызской Республики».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/204442/
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Бизнес
Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики
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