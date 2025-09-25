Мобильный оператор О! открывает набор на оплачиваемую стажировку по направлению Data engineering. Это уникальная возможность для студентов и выпускников погрузиться в работу с большими данными и получить практический опыт в ведущей телекоммуникационной и финтех-компании страны.

Практика по направлению Data engineer в О! — это не только опыт и новые знания, но и реальная оплата труда. Стажеры будут получать 15 тысяч сомов в месяц — этой суммы хватит не только на ежедневные кофе и печеньки, но и на поездки на такси.

Мобильный оператор О! инвестирует в будущее страны, поддерживая молодежь через оплачиваемые стажировки. Компания создает условия для подготовки будущих специалистов, обеспечивая им возможность получать практические знания и финансовую поддержку.

Почему Data engineering — это круто и перспективно?

Сегодня данные называют «новой нефтью». Их объем растет с каждым днем, а бизнесу нужны специалисты, которые умеют собирать, хранить, структурировать и превращать информацию в реальную пользу. Data engineer — это человек, который строит мосты между сырыми данными и аналитикой, обеспечивает работу систем машинного обучения и помогает компаниям принимать решения на основе фактов. Это одна из самых востребованных профессий будущего, открывающая двери в мир высоких технологий и больших проектов.

Длительность практики: 2 месяца по 25 часов в неделю, гибкий график;

Старт 20 октября 2025 года;

По итогам практики для лучших кандидатов предусмотрена перспектива трудоустройства и приоритет при найме на открытые вакансии компании.

Как подать заявку:

— заполнить анкету, которую можно скачать в Telegram-канале: t.me/nurtelecom_td;

— отправить ее на почту tech_team@nurtelecom.kg до 10 октября 2025 года;

— ожидать приглашение на собеседование.

Не упустите возможность стать частью крутой команды и начать карьеру в сфере обработки и анализа данных.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.