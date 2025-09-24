Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников

Государственный оператор связи MEGA продолжает поддерживать сотрудников государственных и муниципальных учреждений с помощью тарифа «Мамлекеттик». Учителя, врачи, спасатели, сотрудники МВД и военнослужащие уже оценили удобство и доступность цифровых услуг, которые объединяют интернет, звонки, SMS и телевидение по минимальной цене.

Главное преимущество тарифа — доступная стоимость. Всего за 250 сомов на 30 дней пользователи получают:

40 ГБ интернета на максимально возможной скорости;

бесплатную раздачу интернета на другие устройства;

20 минут для звонков на номера других операторов;

безлимитные звонки и SMS внутри сети MEGA;

50 ТВ-каналов без дополнительной платы.

Подключить тариф можно через мобильное приложение MEGA24. Для этого необходимо выбрать тариф «Мамлекеттик» в разделе «Тарифы». Система государственного учреждения «Кызмат» моментально проверит ваш статус госслужащего, и тариф будет активирован.

Таким образом, «Мамлекеттик» стал одним из самых выгодных предложений на рынке мобильной связи для сотрудников государственных учреждений. За минимальную стоимость он объединяет все необходимое: интернет, звонки, сообщения и даже телевидение.

MEGA продолжает внедрять новые решения, делая современные технологии доступными для всех кыргызстанцев.

MEGA — с признательностью тем, кто служит людям!