15:17
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.05
Бизнес

Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников

Государственный оператор связи MEGA продолжает поддерживать сотрудников государственных и муниципальных учреждений с помощью тарифа «Мамлекеттик». Учителя, врачи, спасатели, сотрудники МВД и военнослужащие уже оценили удобство и доступность цифровых услуг, которые объединяют интернет, звонки, SMS и телевидение по минимальной цене.

Главное преимущество тарифа — доступная стоимость. Всего за 250 сомов на 30 дней пользователи получают:

  • 40 ГБ интернета на максимально возможной скорости;
  • бесплатную раздачу интернета на другие устройства;
  • 20 минут для звонков на номера других операторов;
  • безлимитные звонки и SMS внутри сети MEGA;
  • 50 ТВ-каналов без дополнительной платы.

Подключить тариф можно через мобильное приложение MEGA24. Для этого необходимо выбрать тариф «Мамлекеттик» в разделе «Тарифы». Система государственного учреждения «Кызмат» моментально проверит ваш статус госслужащего, и тариф будет активирован.

Таким образом, «Мамлекеттик» стал одним из самых выгодных предложений на рынке мобильной связи для сотрудников государственных учреждений. За минимальную стоимость он объединяет все необходимое: интернет, звонки, сообщения и даже телевидение.

MEGA продолжает внедрять новые решения, делая современные технологии доступными для всех кыргызстанцев.

MEGA — с признательностью тем, кто служит людям!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/344742/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
В MegaPay доступно приобретение тонировки по льготным тарифам
Кешбэк 100 процентов за каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада
MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
Выгодная акция от MegaPay для предпринимателей южного региона
MIX от MEGA — тариф, который ты собираешь сам
Онлайн-регистрация IMEI-кодов от КМРЦ: надежно и доступно для всех
Собери свой MIX тариф от MEGA
Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Оплачивай легко: MegaPay запускает суперскидку на NFC-аксессуары до конца года
Популярные новости
В&nbsp;Казахстане растет производство бензина, но&nbsp;цены продолжают повышаться В Казахстане растет производство бензина, но цены продолжают повышаться
Вместе за&nbsp;чистоту: &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Beeline провели субботник в&nbsp;Бишкеке Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
В&nbsp;MegaPay доступно приобретение тонировки по&nbsp;льготным тарифам В MegaPay доступно приобретение тонировки по льготным тарифам
Бизнес
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
Путевка в&nbsp;Абу-Даби на&nbsp;концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя Путевка в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя
МПЦ и&nbsp;Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей
В&nbsp;КРСУ стартовал II&nbsp;Российско-Кыргызский образовательный форум В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
24 сентября, среда
14:56
Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для...
14:52
Запрет работы в частных клиниках. Законопроект одобрен в третьем чтении
14:52
Кыргызстанец Муртазали Магомедов выиграл контракт с UFC
14:46
В Бишкеке открыт литературный центр тюркоязычных народов
14:40
На КПП «Чалдовар» выявлена устойчивая коррупционная схема, задержаны чиновники