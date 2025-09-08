Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»

Любой государственный служащий может подключить льготный специальный тариф «О!Мамлекеттик», где всего за 250 сомов на четыре недели получит:

40 гигабайт интернета на максимально возможной скорости;

бесплатную раздачу интернета;

20 минут на другие сотовые операторы;

безлимитные звонки и SMS в сети О!;

топ-40 ТВ-каналов.

Чтобы подключить спецтариф, зайдите в приложение «Мой О!» (предварительно обновите его, если оно у вас уже установлено) в раздел «Моя связь» — «Тарифы» — «Специальные тарифы» — «О!Мамлекеттик» и заполните форму.

После быстрой проверки информации тариф «О!Мамлекеттик» будет подключен на вашем номере. Срок действия тарифа — четыре недели с момента подключения. Он продлевается автоматически при наличии достаточной суммы на балансе.

О! — на благо страны

Мобильный оператор О! совместно с государственными службами постоянно работает над решением общенациональных задач. Это объясняется повышенным вниманием государства к цифровизации всех отраслей. Одной из своих стратегических задач О! видит поддержку в обеспечении скорейшего внедрения новых технологий для оцифровки всех бизнес-процессов.

Будучи первым оператором, который в 2014 году запустил новейшую технологию LTE 4G в Кыргызстане, Мобильный оператор О! остается лидером по покрытию населенной территории на уровне 99,8 процента.

На протяжении всей истории своего становления Мобильный оператор О! всегда оказывал и продолжает поддержку сотрудникам государственного сектора. Специально для работников МЧС, МВД, учителей, врачей и других сотрудников государственного сектора на протяжении многих лет О! предоставляет специальные льготные тарифы и регулярно проводит специальные акции с кешбэками на счет абонента, которые значительно удешевляют связь для сотрудников государственных организаций.

Компания О! добросовестно работает во благо Кыргызстана, предоставляет тысячи рабочих мест, ежемесячно выплачивает в государственный бюджет около половины налоговых поступлений от всех телеком-компаний и всегда приходит на помощь в особенно трудные времена для страны.

Всегда с народом — Мобильный оператор О!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее: o.kg.