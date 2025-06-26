Optima24 стало еще удобнее и безопаснее: обновление, созданное с заботой о вас

«Оптима Банк» представил обновление мобильного приложения Optima24, чтобы управление финансами стало еще удобнее и безопаснее. Все, что вы ожидаете от современного цифрового сервиса, теперь буквально под рукой: быстро, интуитивно и с максимальной заботой о клиенте.
Что нового:
• Мгновенная оплата ОСАГО — полис можно оформить за пару минут прямо в приложении.
• Единая квитанция по сервисам «Мой дом» — коммунальные платежи в одном документе.
• Обновленный интерфейс — понятный, легкий и адаптированный под ваши потребности.
• Сверхбыстрая оплата по QR-коду, когда важна каждая секунда.
• Усиленная защита данных — мы постоянно совершенствуем системы безопасности.
• Смена PIN-кода карты онлайн — без визита в отделение, прямо с телефона.
Это не просто техническое обновление — это наш вклад в то, чтобы ежедневные финансовые дела решались легко и с уверенностью.
• Единая квитанция по сервисам «Мой дом» — коммунальные платежи в одном документе.
• Обновленный интерфейс — понятный, легкий и адаптированный под ваши потребности.
• Сверхбыстрая оплата по QR-коду, когда важна каждая секунда.
• Усиленная защита данных — мы постоянно совершенствуем системы безопасности.
• Смена PIN-кода карты онлайн — без визита в отделение, прямо с телефона.
Это не просто техническое обновление — это наш вклад в то, чтобы ежедневные финансовые дела решались легко и с уверенностью.