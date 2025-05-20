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Бизнес

Пять дней до конца набора: успей на крутую стажировку О! по кибербезопасности

Часы тикают: до конца приема заявок на стажировку Intern Labs от О! остается всего пять дней. Это не просто программа — это редкая возможность войти в мир кибербезопасности с реальной практикой, доступной единицам. Начало стажировки — 6 июня 2025 года. Программа рассчитана на три месяца (июнь — август) и включает практические занятия дважды в неделю — по вторникам и четвергам с 16.00 до 18.00.

Подача заявок закроется через пять дней — 25 мая последний день. Результаты уже 26 мая.

Подать заявку можно на сайте проекта: internlabs.o.kg.

Кибербезопасность уже сегодня становится одним из ключевых направлений на рынке ИТ, а в ближайшие годы спрос на специалистов в этой области вырастет кратно. Это не только защита данных, это основа доверия к цифровому миру. Это карьера, в которой ценится не только опыт, но и способность быстро учиться, мыслить критически и действовать на шаг впереди. Intern Labs дает именно такие навыки — практические, живые, в условиях, максимально приближенных к реальности.

Intern Labs — это не онлайн-курс и не теория. Это очная работа над живыми кейсами, менторство от экспертов, доступ к профессиональной среде и реальным инструментам. Такую практику невозможно найти в открытом доступе.

Intern Labs — полностью социальный проект Мобильного оператора О! и реализуется полностью бесплатно уже на протяжении шести лет. За это время профессионалами цифровых профессий стали десятки ребят. Каждый последующий поток бьет рекорды по числу желающих получить место.

Мы ищем не просто студентов — мы ищем будущих специалистов, готовых к настоящим вызовам. Если ты хочешь не просто учиться, а работать в сфере, которая меняет цифровой ландшафт страны, подай заявку сейчас: internlabs.o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/329747/
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