Один тариф на всех: MEGA делает связь удобнее и дешевле!

Государственный сотовый оператор MEGA предлагает вам уникальную возможность подключиться к тарифу «Семейный», который сочетает в себе качество, заботу и надежность по привлекательной цене.

С этим тарифом ваши родные и близкие всегда будут на расстоянии телефонного звонка без ущерба для семейного бюджета. Подключайте свою семью к тарифному плану «Семейный» и оплачивайте единую абонентскую плату за всех членов семьи.

Всего за 990 сомов на 30 дней (4 SIM-карты) вы получаете для каждой SIM-карты:

по 40 гигабайт интернет-трафика;

БЕСПЛАТНУЮ раздачу всего интернет-трафика;

БЕСПЛАТНЫЕ звонки внутри сети;

по 5 минут вне сети;

по 200 SMS на каждую SIM-карту;

бесплатное мобильное телевидение MegaTV. Вы сможете смотреть совершенно БЕСПЛАТНО более 50 ТВ-каналов на любом устройстве — смартфоне, планшете или Smart TV.

Преимущества тарифа «Семейный»:

за весь комплект ежемесячно платит только один человек — один номер, а остальные члены семьи пользуются интернетом, минутами и смс бесплатно;

в группе семейного тарифа может быть до 6 SIM-карт, то есть предложение подходит даже для большой семьи;

возможность просмотра местоположения детей и остатков по пакету в приложении MEGA24.

Для приобретения комплекта SIM-карт с семейным тарифом необходимо обратиться в ближайший офис продаж и обслуживания компании MEGA.

Тариф «Семейный» — это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт, качество и экономию. Не упустите возможность обеспечить свою семью лучшей связью и стабильностью.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!