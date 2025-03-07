Мегапроект «Все в одном» Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек?

RCA Living официально проведет церемонию запуска Royal Central Park, первого многофункционального мегапроекта в Бишкеке. Ожидается, что в мероприятии примут участие руководители кыргызского государства, представители городской администрации Бишкека, представители инвесторов, стратегических партнеров, ассоциации недвижимости Кыргызстана и прессы.

Благодаря активной поддержке RCA Living Royal Central Park не только создает стильный и современный мегаполис, но и вносит вклад в улучшение городского облика, обеспечивая устойчивую ценность для населения и экономического развития Кыргызстана.

Новый момент в развитии города Бишкека

Церемония запуска Royal Central Park знаменует собой начало крупнейшего мегапроекта в сфере недвижимости в Кыргызстане, общий объем инвестиций в который оценивается в $2,5–3,5 миллиарда (что эквивалентно 220–310 миллиардам сомов). Ожидается, что проект поспособствует развитию городской инфраструктуры, привлечению иностранных инвестиций и укреплению позиций Бишкека как нового экономического и финансового центра наравне со странами Центрально-Азиатского региона.

Royal Central Park располагается на участке площадью 53,5 гектара в самом центре Бишкека. Проект был инвестирован компанией RCA Living и спроектирован японской архитектурной фирмой Nikken Sekkei, мировым лидером в области городского планирования и дизайна. Это будет современный мегаполис «все в одном», объединяющий жилые, офисные и развлекательные пространства, что создаст основу для стильного и интернационального образа жизни.

В Бишкеке появится уникальный многофункциональный проект, в центре которого расположится 55-этажная торгово-офисная башня — самая высокая в Кыргызстане.

Фото RCA Living. Городской район Royal Central Park закладывает основу для изысканного интернационального стиля жизни в городе Бишкеке

В рамках проекта будет построено более 23 тысячи роскошных квартир с видом на центральный парк площадью 11 гектаров и самое большое ландшафтное озеро в городе. Жители смогут наслаждаться исключительными удобствами, включая торговый центр площадью 45 тысяч квадратных метров, школу международного стандарта и сеть больниц, что задаст новый стандарт городской жизни в Бишкеке.

Дизайн комплекса, вдохновленный великолепной природой Кыргызстана, органично сочетает элементы современного городского планирования.

Royal Central Park — это не только масштабный проект в сфере недвижимости, но и важный шаг вперед в урбанистике, который изменит облик Бишкека и сделает столицу центральной частью современной городской карты Центральной Азии.

Современная концепция «все в одном» — развитие социально-экономической сферы Кыргызстана

Впервые в Кыргызстане будет реализована современная, синхронная и устойчивая городская модель «все в одном» с открытием Royal Central Park. Этот проект не только создает новый уровень жизни для жителей Бишкека, но и способствует значительным изменениям в социально-экономическом развитии города, превращая Бишкек в ведущий финансовый и торговый центр Центральной Азии.

Благодаря своему новаторскому масштабу и дизайну Royal Central Park представляет собой целостную экосистему, в которой гармонично интегрированы все удобства: от образования и здравоохранения до шопинга, развлечений и зеленых насаждений. Все это создает условия для комфортной жизни.

С общим объемом инвестиций в $2,5–3,5 миллиарда Royal Central Park — это не только проект в сфере недвижимости, но и важный экономический фактор для Кыргызстана. Сразу после церемонии открытия проект обеспечит создание тысяч рабочих мест на различных этапах строительства и эксплуатации, что откроет многочисленные возможности для местных работников и специалистов в области строительства, управления, торговли и услуг.

Однако на этом Royal Central Park не остановится. Проект станет привлекательным для иностранных инвесторов и транснациональных компаний, способствуя развитию рынка элитной недвижимости, туризма и торговли в Кыргызстане. Ожидается, что 55-этажная офисная башня, самая высокая в стране, станет штаб-квартирой крупных корпораций и международных организаций, образуя динамичный финансовый и коммерческий центр. Торговый центр площадью 45 тысяч квадратных метров с сотнями известных брендов сделает Бишкек ведущим торговым направлением в регионе.

Фото RCA Living. Суперпроект Royal Central Park станет важным шагом на пути превращения Бишкека в ведущий финансовый и торговый центр Центральной Азии

Быстрое развитие Бишкека ведет к серьезным проблемам, таким как пробки на дорогах, перегрузка инфраструктуры и нехватка качественного жилого пространства.



Универсальная городская модель Royal Central Park поможет решить эти проблемы, обеспечив проживание, учебу, работу и развлечения для 60 тысяч жителей прямо в этом районе. Синхронное планирование транспортной системы, коммунальных служб и зеленых насаждений не только снижает нагрузку на городскую инфраструктуру, но и приближает Бишкек к мировым стандартам урбанистического развития. Проект создает не просто новую городскую зону, но и внесет важный вклад в рост стоимости недвижимости и долгосрочное развитие столицы.

Royal Central Park — это не просто проект в сфере недвижимости, но и стратегия устойчивого городского развития, помогающая позиционировать Бишкек как новый финансово-коммерческий и туристический центр Центральной Азии. После ввода в эксплуатацию проект установит новый стандарт, обеспечив высокое качество жизни для жителей, а также станет мощным катализатором экономического роста, изменит городской ландшафт и укрепит положение Бишкека на региональной карте.

Гарантия RCA Living

Всего через три месяца после получения инвестиционного сертификата компания RCA Living оперативно мобилизовала все ресурсы — человеческие, материальные и финансовые — для ускоренной реализации проекта Royal Central Park. Официальная закладка первого многофункционального мегаполиса в Бишкеке не только демонстрирует твердую решимость инвестора, но и подтверждает его приверженность реализации первоклассного проекта, который поспособствует укреплению позиций столицы Кыргызстана на региональной карте.

Имея долгосрочное видение и методичную стратегию развития, компания RCA Living сотрудничает с Nikken Sekkei — ведущей японской компанией в области планирования и дизайна — с целью создания современного, экологически устойчивого жилого пространства, соответствующего направлению развития города.

Это партнерство гарантирует, что проект будет реализован в полном соответствии с высочайшими стандартами — от генерального плана до архитектуры, удобств и инфраструктуры.

Представитель RCA Living подчеркнул, что выбор Бишкека для реализации Royal Central Park как пионерного проекта городской модели «все в одном» — это не только доверие к бизнесу, но и большая ответственность за градостроительное развитие столицы.



RCA Living стремится обеспечить прогресс и высокое качество проекта, предоставляя при этом жилое пространство, соответствующее международным стандартам, способствуя изменению городского ландшафта, развитию экономики и укреплению позиций Бишкека как нового финансового и коммерческого центра Центральной Азии.

Открытие Royal Central Park не только устанавливает новый стандарт жизни, но и становится важным моментом на рынке недвижимости Бишкека. Проект обещает стать движущей силой экономического развития, привлечь международные инвестиции и заложить основу для устойчивой урбанизации в Кыргызстане.

Организатор: RCA Living

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