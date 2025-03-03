Дефицит квартир премиум-класса в Бишкеке

На рынке недвижимости Бишкека наблюдается большой «пробел» в сегменте квартир премиум-класса. Несмотря на растущий спрос на удобное жилье, в столице Кыргызстана не хватает проектов международного уровня с профессиональными услугами управления и удобным комплексом «все в одном». Этот дефицит не только влияет на качество жизни жителей, но и ставит вызовы перед формированием современного облика Бишкека.

В сфере мировой недвижимости понятие «квартира премиум-класса» не ограничивается только роскошным дизайном или выгодным местоположением, но и определяется через экосистему услуг, удобств и профессиональных стандартов управления.

Квартиры премиум-класса в мире часто располагаются в городских комплексах «все в одном», где жители не только владеют стильным жилым пространством, но и пользуются удобными услугами в этом пространстве. Авторитетные международные бренды по управлению являются «золотой гарантией» качества жизни и роста стоимости недвижимости по времени.

Стандартная квартира премиум-класса должна соответствовать строгим критериям просторной площади, оптимальной планировки с учетом естественного освещения и ветра, наличия зеленых насаждений, гармонирующих с ландшафтом, и системы безопасности с многоуровневой защитой. Особенно внутренняя система коммуникаций должна быть синхронной и современной.

Кроме того, важную роль в определении класса квартиры играют факторы, связанные с эксплуатацией и управлением. Жители квартир премиум-класса часто пользуются услугами консьержа 24/7, уборкой, техническим обслуживанием и другими удобствами.

Авторитетный бренд управления не только удовлетворяет потребности жильцов, но и помогает повысить стоимость недвижимости, улучшить эффективность аренды и создать привлекательность для инвесторов.

В Бишкеке рынок недвижимости все еще сильно отстает от этого международного стандарта. Большинство существующих проектов еще не достигли стандартов квартиры премиум-класса. Людям приходится самостоятельно заботиться о своих ежедневных коммунальных услугах вместо того, чтобы получать внимательное обслуживание от международных управляющих организаций. Этот дефицит создал огромный «пробел» на рынке, открыв возможности для проектов премиум-класса в сфере недвижимости, не только отвечающих потребностям высококлассного проживания, но и способствующих созданию элитного сообщества жителей, содействуя устойчивому развитию Бишкека и Кыргызстана.

Квартиры премиум-класса — значимое дополнение к рынку недвижимости Бишкека

В процессе быстрой урбанизации в крупных городах по всему миру активно развивается сегмент квартир премиум-класса, особенно в комплексных городских районах «все в одном». Эти квартиры не только соответствуют строгим критериям по местоположению, площади, удобствам и услугам управления, но и обеспечивают стильное, современное проживание. В Дубае, Америке, Европе сегмент квартир делится на 4 типа: A, B, C, D, где к классу А относятся квартиры премиум-класса со строгими требованиями к площади, озеленению, системе безопасности и внутреннему благоустройству.

Обычно в элитных городских районах плотность застройки составляет не более 45 процентов, остальная площадь отведена под зеленые зоны, школы, торговые центры, спортивные и развлекательные зоны. Квартиры премиум-класса — это не только идеальное место для жизни, но и потенциальный канал инвестиций, способный вырасти в цене от двадцати до тридцати процентов после пяти лет строительства (по McKinsey, 2023 год).

Однако в Бишкеке понятия «квартира премиум-класса» практически не существует. В последние годы спрос на жилье в Бишкеке значительно изменился. В Бишкеке ежегодно вводится в эксплуатацию около 5 тысяч единиц жилья, включая квартиры и частные дома. По исследованию KPMG средняя площадь единиц жилья, введенных в эксплуатацию за последние годы в Кыргызстане, составляет 66,6 квадратных метра. Если в городах Кыргызстана средняя обеспеченность жильем составляет 14,2 квадратных метра на человека, то в Бишкеке этот показатель составляет всего 13,5 квадратных метра. Проекты включают только основные удобства. Таким образом, практически нет проектов, соответствующих критериям квартиры премиум-класса.

Нехватка квартир премиум-класса не только влияет на качество жизни жителей, но и снижает привлекательность Бишкека для международных экспертов и инвесторов.

Поскольку современные города по всему миру движутся в сторону многофункциональных комплексов, Бишкеку необходимо быстро сократить этот разрыв, чтобы догнать мировые тенденции развития, создавая импульс для развития экономики, культуры и общества.

Фото компании. Городские районы премиум-класса во всем мире обеспечивают жителям первоклассный опыт проживания

Квартиры премиум-класса и модель «все в одном» — будущее недвижимости Бишкека

С 2021 года по настоящее время экономика Кыргызстана значительно улучшилась, ВВП из года в год растет, средний темп роста составляет 3,7 процента в год. Из них в 2022-м ВВП достиг $11,54 миллиарда, увеличившись по сравнению с $9,25 миллиарда в 2021 году. Соответственно, ВВП на душу населения также увеличился с $1 тысячи 365,51 на человека в год в 2021-м, более $2 тысяч на человека в год в 2023 году.

Кроме мощного внутреннего потенциала, экономика Кыргызстана также является «магнитом», притягивающим денежные переводы от иностранных рабочих, особенно из России, внося свой вклад в экономику. По данным статистики, в последние годы денежные переводы составили более 30 процентов ВВП, способствуя повышению внутренней покупательной способности и стимулируя внутреннее потребление.

При нынешних темпах роста Кыргызстану необходимо соразмерное развитие инфраструктуры для удовлетворения потребностей отечественных и иностранных инвесторов, которые придут в страну в будущем. Столица Бишкек играет важную роль в становлении модели городского развития, достойной развивающейся страны.

Экономика Бишкека становится все более диверсифицированной благодаря активному росту в розничной торговле, сфере услуг, легкой промышленности и строительстве. В частности, стимулированию потребительского спроса будет способствовать свободная экономическая зона «Бишкек», где действует особый налоговый и таможенный режимы. В результате спрос на жилье премиум-класса растет, а также появятся иностранные эксперты, бизнесмены и международные инвесторы.

Поскольку страна находится на подъеме, настало время построить квартиры премиум-класса, которые удовлетворят потребности не только людей, но и туристов и инвесторов, приезжающих в Бишкек на учебу и работу.

По мере изменения экономической жизни у большинства семей повышается спрос на жилье с более просторной и комфортной жилплощадью, отвечающее потребностям детей в учебе и отдыхе или которое может стать идеальным уголком для отдыха родителей. Семьи с детьми школьного возраста ищут жилое пространство со множеством удобств, с легким доступом к школам, парками и торговым центрам.

Фото компании. Проект городского комплекса будет способствовать изменению облика столицы Бишкека

В апреле 2023 года правительство Бишкека официально подписало соглашение с японской компанией Nikken Sekkei о разработке комплексного плана города на 25 лет. Это возможность для Бишкека улучшить свой городской облик, создав новые пространства, которые при этом сохранят свою индивидуальность.

Недавно кабинет министров утвердил Программу развития города «Бишкек — ​​2026» с планом развития города на юге, юго-востоке и юго-западе. Сюда же перенесут и офисы министерства, чтобы разгрузить пробки в центральных районах Бишкека. Таким образом, в городе появится больше места для развития современных городских территорий. В то же время городское правительство также отдает приоритет развитию квартир премиум-класса в этом плане.

В конце октября 2024 года муниципалитет Бишкека одобрил проект городского комплекса общей площадью 53,5 гектара. Проект предоставит рынку квартиры премиум-класса с современной планировкой, удобными внутренними коммуникациями, на территории городского кампуса построят: центральный парк площадью более 10 гектаров с ландшафтными садами, игровые площадки, современный торговый центр, комплекс образовательных и медицинских учреждений.

Официальное начало строительства проекта запланировано на 15 марта 2025-го. Это будет крупнейший городской комплекс в Кыргызстане, который станет важным поворотным моментом в планировании и изменении городского облика столицы, внеся значительный вклад в реализацию цели развития устойчивой, зеленой, современной городской территории, достойной развивающегося экономического центра Центральной Азии.

Royal Central Park (Bishkek)

Официальное начало строительства: 15 марта 2025 года.

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