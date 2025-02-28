Весна — время новых возможностей. MBANK запускает акцию на срочный депозит «ЖАЗ» с доходностью до 17 процентов годовых — это самая высокая ставка на рынке.

Акция действует с 26 февраля по 31 марта, поэтому сейчас самое время сделать шаг к финансовому росту. Откройте депозит онлайн за пару кликов в приложении MBANK.

Почему депозит «ЖАЗ» — это выгодно?

Процентная ставка 17 процентов годовых — это уникальное предложение на рынке, что делает депозит особенно привлекательным для тех, кто ищет стабильный доход при минимальных рисках.

Условия акции

Ставки по депозиту:

17 процентов в сомах, 3,00 процента в долларах США — на 6 месяцев;

16,50 процента в сомах, 3,00 процента в долларах США — на 12 месяцев;

3,00 процента в долларах США — на 3 месяца.

Доступные валюты: сомы и доллары США.

Минимальная сумма вклада: 1 тысяча сомов;

Количество вкладов не ограничено. Вы можете открыть несколько депозитов и распределить свои инвестиции по разным суммам и валютам.

Начисление процентов: происходит ежемесячно, что обеспечивает стабильный доход на протяжении всего срока.

Как открыть депозит «ЖАЗ»?

В приложении MBANK — быстро и удобно. В любом отделении MBANK — с поддержкой профессиональных консультантов.

Открытие депозита занимает минимум времени, а ваши средства начинают приносить доход сразу после оформления.

Весна — время роста. Пусть растут и ваши сбережения

Акция действует до 31 марта.

Откройте депозит «ЖАЗ» по акции в приложении MBANK или посетите ближайшее отделение. Начните весну с выгодных решений.

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