MegaPay: Инновационные платежные решения для вашего бизнеса

Мобильное приложение MegaPay от государственного оператора сотовой связи MEGA, чьи 100 процентов акций принадлежат Государственному банку развития КР, представляет уникальные платежные решения, которые помогут предпринимателям эффективно развивать и масштабировать свой бизнес.

MegaPay предлагает удобные, надежные и современные инструменты, делающие работу с финансами комфортнее и проще. При использовании МП бизнес получает полный спектр возможностей для приема безналичных платежей, что особенно актуально в текущих реалиях современного мира.

Основные возможности MegaPay для бизнеса:

POS-терминал 3 в 1 — универсальное устройство, которое объединяет в себе несколько функций: прием платежей по банковским картам / NFC, QR-кодам и ККМ-чек. Это незаменимое решение для предпринимателей, стремящихся к максимальному удобству и скорости обслуживания клиентов.

— универсальное устройство, которое объединяет в себе несколько функций: прием платежей по банковским картам / NFC, QR-кодам и ККМ-чек. Это незаменимое решение для предпринимателей, стремящихся к максимальному удобству и скорости обслуживания клиентов. Регистрация ИП — с MegaPay открыть свой бизнес стало еще проще! Забудьте о бумажной волоките и длинных очередях — мы поможем зарегистрировать индивидуального предпринимателя быстро и без лишних сложностей.

— с MegaPay открыть свой бизнес стало еще проще! Забудьте о бумажной волоките и длинных очередях — мы поможем зарегистрировать индивидуального предпринимателя быстро и без лишних сложностей. QR-оплата — инновационная технология, позволяющая мгновенно принимать платежи без использования дополнительных устройств. Это удобный и безопасный способ расчетов, который оценят как предприниматели, так и их клиенты.

MegaPay открывает новые возможности для роста и развития вашего бизнеса, обеспечивая удобные и безопасные платежные решения. Присоединяйтесь к тысячам предпринимателей, которые уже выбрали мобильное приложение от MEGA!

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.