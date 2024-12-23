Подарите год связи с красивым номером: акция от MEGA!

Современные телекоммуникационные услуги становятся неотъемлемой частью нашей жизни, и все больше пользователей стремятся получить не только качественную связь, но и номер, который выделит их среди остальных. Именно для таких абонентов государственный оператор сотовой связи MEGA представляет акцию, которая позволяет стать обладателем красивого номера категории «Серебро» или «Золото» абсолютно бесплатно.

Чтобы получить красивый номер совершенно бесплатно, необходимо подключиться к одному из тарифов «Элдики+Mega TV» и оплатить его на выбранном номере за 6 или 12 периодов действия пакета (по 28 дней каждый).

Что входит в тариф «Элдики+Mega TV»?

Этот тарифный план включает полный спектр услуг связи: интернет высокого качества, выгодные звонки, а также доступ к популярным телевизионным каналам через сервис MegaTV. Тариф идеально подойдет как для активных интернет-пользователей, так и для любителей фильмов и сериалов.

Как принять участие в акции?

Обратитесь в центр обслуживания и продаж MEGA. Выберите категорию номера («Серебро» или «Золото»). Подключите и оплатите тариф «Элдики+Mega TV» на 6 или 12 периодов. Получите свой красивый номер и наслаждайтесь всеми преимуществами.

Не упустите шанс стать обладателем красивого номера, который подчеркнет ваш стиль и индивидуальность!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.