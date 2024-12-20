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Бизнес

«Кыргызтелеком» и Минцифры отмечают 90-летие первого министра связи КР

20 декабря 2024 года ОАО «Кыргызтелеком» при поддержке Министерства цифрового развития Кыргызской Республики отмечает 90-летие Эмиля Бектенова.

Один из славных сыновей кыргызского народа, известный государственный и общественный деятель, талантливый руководитель отрасли связи страны Эмиль Зияшевич Бектенов родился 21 декабря 1934 года в семье известного кыргызского просветителя, манасоведа, лингвиста, педагога, переводчика русской и зарубежной классики Зияша Бектенова. После окончания Московского института связи Эмиль Бектенов, начав свой профессиональный путь от рядового инженера, прошел все ступени карьерной лестницы до первого министра связи суверенного Кыргызстана.

Одним из самых значимых достижений отрасли связи Кыргызстана при непосредственном участии Бектенова было создание первой в СССР и в мире горной радиорелейной сети, благодаря чему 98 процентов территории нашей страны с трудным горным ландшафтом было обеспечено теле- и радиовещанием.

Главным успехом Эмиля Зияшевича в последующее годы стало присоединение страны к мировому телекоммуникационному проекту, позволившему ей выйти напрямую и непосредственную связь с около 130 государствами мира. Это открыло дорогу для внедрения и распространения сотовой и мобильной связи в республике. В результате в июле 1994 года в Кыргызстане зазвенел первый звонок мобильного телефона, большими темпами распространялся интернет. Все эти новшества дали также мощный толчок развитию и средств массовой информации КР.

Заслуги Эмиля Бектенова были высоко оценены государством, правительством и обществом страны. Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный связист Кыргызской ССР», «Мастер связи ССР», «Почетный радист Кыргызской ССР». Он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовое отличие» и «За доблестный труд», Почетными грамотами Верховного Совета Республики. Ему было присуждено высокое звание Лауреата Государственной премии СССР в области науки и техники. Бектенов был действительным членом Международной инженерной академии.

По воспоминаниям коллег и современников, Бектенов был «человеком высочайшей внутренней и внешней культуры, образцом для подражания для многих. Он сумел внедрить в отрасль связи научно-технические достижения, чем проявил себя не только как талантливый инженер от бога, но и как настоящий менеджер».

20 декабря в гостинице «Достук» коллеги, ветераны связи, родственники и друзья Эмиля Бектенова собрались на конференции, посвященной дню его памяти.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/314924/
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