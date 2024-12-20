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Бизнес

Идея для классного подарка себе и близким на Новый год!

Классная акция в сети магазинов O!Store в самом разгаре — при покупке одного из смартфонов Infinix (Hot 50, Hot 50 Pro+, Hot 50i или Smart 9) каждый покупатель забирает с собой телевизор!

Порадуйте себя и своих близких под Новый год! Телевизор в преддверии праздников — один из главных героев дома, который помогает создавать уютную атмосферу за просмотром любимых фильмов.

Вам не придется куда-то ехать по заснеженному городу. Мы организуем для вас бесплатную доставку до двери в пределах города Бишкека.

Закажите покупку через сервис O!Market в приложении «Мой О!» и получите классную возможность участвовать в розыгрыше iPhone. Для этого зайдите в приложение «Мой О!» → откройте сервис O!Market → нажмите O!Store и впишите в поисковик выбранную модель. Следующий розыгрыш пройдет 24 декабря 2024 года, а результаты можно будет увидеть на странице @omarketkg в Instagram.

Все смартфоны в сети O!Store — сертифицированные устройства, зарегистрированные в системе ГСИ.

***

Акция «Забери телевизор при покупке смартфона Infinix» действует с 4 декабря 2024 года по 31 января 2025-го. Количество товара по акции ограничено. Телевизоры выдаются в месте приобретения смартфона и могут отличаться от изображений на картинке. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробности: ostore.kg

***

Розыгрыш «O!Market дарит подарки» действует 18 ноября 2024 года по 22 декабря 2024-го. Разрешение СРНФР при МЭиК КР № 420 от 13 ноября 2024 года. Подробности: market.o.kg
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/314912/
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